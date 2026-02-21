Esto es lo que te puede pasar si adelantas a una máquina quitanieves: el aviso de la DGT que puede cambiar pronto

Con la llegada del invierno y la presencia de nieve en las carreteras, una de las preguntas más habituales entre los conductores es si la DGT permite adelantar a una máquina quitanieves. Por ahora, esta conducta no está prohibida, pero el organismo dirigido por Pere Navarro está preparando una modificación del Reglamento General de Circulación (RGC) que cambiaría por completo las reglas del juego.

El artículo 31 del Reglamento General de Circulación (según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, BOE) establece: «En vías de más de un carril por sentido de circulación, los conductores deberán circular por el carril situado más a la derecha, salvo que las circunstancias de la vía o de la circulación hagan necesario el uso de otro carril, y siempre que se deje libre el carril izquierdo para permitir la circulación más rápida o el adelantamiento. El cambio de carril deberá efectuarse con seguridad y sin entorpecer a los demás usuarios».

La DGT aclara si se puede adelantar a una máquina quitanieves

En la normativa vigente, no existe una prohibición explícita sobre adelantar a vehículos en condiciones de nieve o hielo, incluyendo quitanieves, máquinas barredoras o cualquier otro vehículo de mantenimiento invernal. Por lo tanto, los conductores que adelanten a una máquina quitanieves no están cometiendo ninguna infracción tipificada por la DGT, siempre y cuando lo hagan a una velocidad adecuada y manteniendo la distancia de seguridad.

Sin embargo expertos en seguridad vial advierten que no es una buena idea si la calzada no se encuentra en buenas condiciones o si el conductor no tiene plena visibilidad de la vía. Hay que tener en cuenta que la máquina puede generar zonas de deslizamiento, hielo suelto y nieve arrojada al aire, haciendo que el riesgo de accidente aumente de forma significativa.

En 2024, la DGT anunció un cambio normativo que introducirá un nuevo precepto en el artículo 31 del Reglamento General de Circulación con el objetivo de añadir un punto que prohíba expresamente los adelantamientos en condiciones de mal tiempo, especialmente cuando se trata de máquinas quitanieves.

«La futura modificación del RGC establecerá la prohibición de adelantar para todos los vehículos, que estarán obligados a mantenerse en el carril de la derecha y seguir las restricciones establecidas para los niveles de la nieve, de forma que el carril izquierdo pueda quedar libre para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves. El motivo es que cuando hay mal tiempo en las carreteras es previsible que se bloqueen todos los carriles, de forma que el recorrido de las máquinas quitanieves en sus labores de limpieza de la vía puede quedar interrumpido», explican fuentes de Tráfico a Motorpasión.

La modificación establecerá que todos los vehículos deberán permanecer en el carril derecho para mantener libre el carril izquierdo para la circulación de emergencias y máquinas quitanieves. Aunque la norma todavía no está en vigor, se conoce que la sanción por incumplirla será de 200 euros al considerarse una infracción grave según la Ley de Tráfico.

Recomendaciones de Tráfico

En condiciones de nieve o hielo, es fundamental encender las luces de cruce para ver correctamente y ser visto por el resto de conductores. También se debe comprobar el funcionamiento del limpiaparabrisas y de la luneta térmica, así como utilizar el sistema de ventilación interior del vehículo para eliminar el vaho sobre los cristales y, si es necesario, aplicar una bayeta seca.

Se recomienda evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así como adelantamientos que puedan resultar peligrosos. Es importante anticiparse ante cualquier incidencia para no tener que recurrir a los frenos de manera repentina y mantener la velocidad reducida para circular con seguridad. Asimismo, se debe limpiar periódicamente la nieve acumulada en el guardabarros, que puede obstaculizar el giro de las ruedas.

Hay que tener especial precaución con la nieve pisada en la calzada que se haya transformado en hielo, pues es extremadamente deslizante. En el caso de que la carretera se vea blanca o así lo indiquen las fuerzas de vigilancia, se deben colocar cadenas en las ruedas motrices si no se dispone de neumáticos de invierno. La instalación de las cadenas debe realizarse en lugares apartados de la calzada y de fácil acceso para el vehículo, evitando entorpecer la circulación.

Si se produce un bloqueo de la carretera por nieve, no se debe adelantar a un vehículo bloqueado sin estar completamente seguro de poder hacerlo y dejando la vía libre después de la maniobra. Nunca hay que pararse en la calzada; se debe aparcar fuera de la carretera y permanecer en el vehículo, salvo que sea seguro llegar a una casa o refugio para solicitar ayuda.

Asimismo, es importante prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Finalmente, no se debe adelantar a una máquina quitanieves mientras esté trabajando.