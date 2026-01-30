Quién es Karmele Marchante: su edad, su nombre real, de dónde es y por qué se fue de ‘Sálvame’

Karmele Marchante es una de las figuras más conocidas del mundo del corazón gracias a que lleva décadas trabajando como periodista, tanto en prensa como en televisión. Fue gracias a programas como Tómbola donde consiguió hacerse muy popular gracias a su particular forma de vestir y de pensar, además de hacer una de las parejas más divertidas de la profesión junto al fallecido Jesús Mariñas. Tras mucho tiempo fuera del foco, vuelve a televisión, siendo el momento perfecto para hacer un repaso a su vida, descubriendo de dónde es, su edad y por qué abandonó Sálvame de forma repentina.

Nació en la localidad tarraconense de Tortosa, siendo hija de militar, en concreto de un coronel de infantería. Ella no quiso saber nada del mundo militar y se decantó por estudiar Periodismo en la Universidad de Navarra. Tras formarse, comenzó a trabajar en la Unesco, teniendo que mudarse a París, pero también fue reportera. En los años 80 regresó a casa, instalándose en Barcelona, donde se dedicó al mundo de la cultura en radio y prensa, pero también estuvo trabajando en televisión realizando reportajes para el mítico Informe Semanal, donde saltó al mundo de la política.

La vida le cambió en el año 1997, cuando decidió aceptar una propuesta de sentarse en el plató de Tómbola, una tertulia por la que pasarían personajes famosos del mundo de la cultura y del corazón. Aquel espacio, que comenzó a emitirse en Canal 9 para la Comunidad Valenciana, pronto se convirtió en un éxito que se emitía en numerosas cadenas autonómicas, siendo el creador de la prensa rosa moderna, mucho más gamberra con los famosos.

Allí comenzaron a verse peleas en directo entre periodistas y famosos, además de enfrentamientos entre contertulios, algo que no era habitual. Junto a Jesús Mariñas se convirtió en todo un referente, tanto que la frase «¡que te calles, Karmele!», se convirtió en meme nacional.

Después llegarían otros programas como Como la vida, Día a día, TNT y A tu lado, para que en el año 2008 se atreviese a saltar del helicóptero de Supervivientes de Telecinco, siendo la sexta expulsada de la playa. Al regresar de Honduras comenzó a trabajar en Sálvame, que arrancó siendo un debate sobre Supervivientes, pero que derivó en un programa del corazón.

Gracias a su paso por el programa de Jorge Javier Vázquez, se presentó para la preselección Eurovisión, utilizando el nombre artístico de Pop Star Queen, llegando a conseguir que Soy un tsunami fuese un éxito, aunque fue descalificada por RTVE. Años más tarde, en 2016, abandonó el programa después de denunciar que no había sido tratado con cariño por sus compañeros y la dirección.

Además, en Telecinco colaboró en La noria, Campamento de verano y saltando a Espejo público, en Antena 3. Desde entonces, además de su canal de YouTube y colaborar en programas de radio, ha escrito dos libros: Puta no se nace (2018) y No me callo: Mis memorias (2022).

Las parejas de Karmele Marchante

Su primer gran amor fue un hombre islandés, con el que vivió durante los años 70. Más adelante, contrajo matrimonio en dos ocasiones, aunque denunció que uno de sus maridos la estafó económicamente, algo parecido a lo que le pasó a Carmen Maura. Su última pareja falleció en el año 2021 después de sufrir un infarto, aunque se trataba de una persona anónima.