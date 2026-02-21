El Atlético de Madrid se repone justo a tiempo contra el Espanyol. Antes del Brujas, donde deberán ganar, el Metropolitano asistió –por fin– a una gran victoria de su equipo. Aunque no parecía fácil, después de que los barceloneses se adelantaran. Pero entonces salió la mejor cara de los rojiblancos. La fiesta de Mola Lookman y Giuliano contó con Alexander Sorloth como invitado estrella. El doblete del noruego, que fue de la partida, sirvió para darle la vuelta al partido y, de paso, recuperar la confianza del delantero de cara al tramo más importante del curso.

Volvía el Atlético a su penitencia de la Liga, con la necesidad de sacar tres puntos para evitar meterse en un lío por la próxima Champions League. Todo, antes de buscar el pase a octavos en la máxima competición continental. Y lo hacía Simeone con tres cambios en el once. Se tomaba, por tanto, bastante en serio el encuentro ante los catalanes. No era para menos.

Llorente volvía al carril diestro, mientras que en el centro del campo sentaba a Koke y metía a Cardoso y a Baena, que necesitaban dar un paso al frente. Arriba, Julián Álvarez dejaba su puesto a un Sorloth que llevaba prácticamente un mes sin marcar. Por lo demás, el mismo equipo que contra el Brujas, el de gala, con Lookman, Griezmann y Giuliano.

Pero no comenzó bien el partido para los rojiblancos. Como venía siendo habitual en la competición doméstica, las dudas aparecieron en forma de gol del rival. Llegada del Espanyol pasados los cinco minutos y gol de Jofre. A remar. O a dejarse llevar, como contra el Rayo. Lo cierto es que no tienen un partido tranquilo los de Simeone.

Sorloth recupera la cabeza

Entonces apareció Sorloth. Sin ver puerta en los últimos cinco partidos y perdonando en Bélgica al Brujas, el nórdico se veía ante una oportunidad de reivindicarse y enchufarse ante una delantera que empieza a volar a ritmo de Lookman y Giuliano. Y lo hizo. El primer tanto llegó con suspense, tras una revisión de VAR por un fuera de juego milimétrico que no era. Subió el tanto al marcador para empatar el choque, en lo que fue un remate cruzado de Sorloth a centro de Llorente.

Ya en la segunda parte, volaron los de Simeone. Actuación coral del equipo, que no tardó en tomar la delantera en el encuentro. Giuliano aprovechaba un pase buenísimo de un Baena que también necesita empezar a encontrar su fútbol. Batía a Dmitrovic para invocar al Metropolitano y lanzar a los rojiblancos hacia una victoria en Liga que no se daba desde el 25 de enero.

Y esa bendición que le trajo a Simeone y al Atlético el primer mes del año no podía faltar a su cita con el gol. Rodaban los rojiblancos gracias también a que Cardoso carburó por fin y Lookman no perdonó para dejar visto para sentencia el partido. En un córner peinado por Ruggeri, se lanzaba con todo el nuevo ídolo colchonero para poner el 3-1.

Pondría la guinda a su gran partido Sorloth, con el cuarto. De la forma que mejor sabe, además: de cabeza. En un centro lateral de Ruggeri, el gigante nórdico se elevaba casi desde su casa para cabecear al palo de la meta del Espanyol y mandarla para dentro. Sentenciaban los rojiblancos, que vuelven a sonreír justo antes de la Champions y, aunque Expósito marcaba el segundo de los catalanes, daba igual. El Atleti se reencuentra con el triunfo en Liga y coge impulso para lo que le viene.