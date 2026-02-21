Netflix estrena por sorpresa la entrevista póstuma a Eric Dane: «El presente es todo lo que tienes»

El obituario de Hollywood ha sido especialmente trágico esta última semana. El pasado 15 de febrero falleció Robert Duvall, actor de El padrino (Francis Ford Coppola, 1972) y Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), entre otras grandes obras maestras. Y días después, el 19 de febrero, el turno le llegaba prematuramente a un Eric Dane que hace un año había sido diagnosticado con ELA. El intérprete había sido una estrella televisiva gracias a Anatomía de Grey (Shonda Rhymes, 2005), aunque recientemente las nuevas generaciones de espectadores lo reconocían en la piel de Cal Jacobs en Euphoria (Sam Levinson, 2019). Ahora, Netflix ha sorprendido a los suscriptores con una entrevista exclusiva póstuma donde el californiano ha hablado de su lucha contra la enfermedad y de la importancia de vivir el presente.

La charla forma parte del programa Últimas palabras célebres de Ivan Dudynski. Un formato en el que famosos en la etapa final de sus días, dejan un mensaje para el mundo que sólo puede publicarse en la plataforma una vez mueran. Netfflix ya hizo una pieza con Jane Goodall y hace escasas horas ha hecho lo propio con Eric Dane. Aunque el próximo mes de abril será cuando aparezca su último trabajo, recuperando brevemente al personaje de Cal en la tercera temporada de Euphoria, habiendo rodado algunas escenas en silla de ruedas debido a su enfermedad. El reparto y el equipo detrás de la serie de HBO expresaron su tristeza al conocer la noticia, destacando el enorme talento y carisma detrás de Dane.

Netflix filmó la última entrevista de Eric Dane

El capítulo de Netflix de este Últimas palabras célebres: Eric Dane dura alrededor de 50 minutos y aparte de lanzar un mensaje al mundo, supuso un repaso de las complicaciones de la enfermedad, las adicciones y su matrimonio con Rebecca Gayheart. La cual pospuso su separación para cuidarlo hasta los últimos días.

«El presente es todo, apreciad el momento», señala Dane en la entrevista. Reconociendo ser un hombre feliz y describiéndose como una persona «solitaria, resiliente y sensible», el actor quiso dejar un mensaje sincero para Gayheart: «Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca».

La entrevista de Netflix fue filmada a finales de 2025 y se puede apreciar como Eric Dane padece dificultades para hablar y moverse. Por último lanzo un mensaje para sus dos hijas:

«Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no? (…) enamoraros de algo. Encontrad vuestra pasión, vuestra alegría. Encontrad aquello que os motive a levantaros cada mañana».

Una prominente carrera televisiva

Euphoria fue una especie de segunda vida interpretativa para Dane, quien enamoró a toda una generación de seriéfilos con su personaje de Mark Sloan en Anatomía de Grey.

En el apartado fílmico no tuvo una carrera tan prolífica, pero sí que apareció en varias producciones conocidas como X-Men: La decisión final (Brett Ratner, 2006), Burlesque (Steve Antin, 2010) o Bad Boys: Ride or Die (Adil El Arbi y Bilall Fallah, 2024).