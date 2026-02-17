5 películas para recordar a Robert Duvall: una de las últimas leyendas del cine

Puede que a lo largo de su carrera no gozase de los grandes papeles protagónicos de otras leyendas como Al Pacino o Robert De Niro, pero la versatilidad y su gélida mirada directa lo ponían a la altura de cualquier mito de Hollywood. Ahora, después de una carrera de más de 100 películas, Robert Duvall nos ha dejado a los 95 años. La noticia fue confirmada hace algunas horas por su mujer, Luciana Duvall, en un comunicado en el que lo definía como «uno de los mejores actores de nuestro tiempo», aparte de ser un intérprete que «lo entregó todo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban».

Robert Duvall estuvo nominado al Oscar en siete ocasiones y sólo se llevó la estatuilla dorada por Gracias y favores en 1984. A continuación y con motivo de honrar su legado, repasamos cinco películas perfectas para recordar su figura:

1-‘El padrino’ (1972)

La mayoría de los amantes de la obra maestra de Coppola se acuerdan sobre todo de Vito Corleone (Marlon Brando) y de Michael (Pacino). Sin embargo, resulta imposible pensar en la historia de Mario Puzo sin la presencia de Tom Hagen, el abogado y consigliere de la familia. Un hijo adoptivo clave y una figura leal para trazar todas las estrategias del clan. En El padrino, Duvall representó el contrapunto cerebral a la violencia impulsiva de otros personajes de la familia, como Sonny Corleone (James Caan). Repitió su rol en El padrino: Parte II (1974), pero renunció a participar en la tercera por una disputa salarial con Paramount Pictures.

¿Dónde está disponible? Netflix, SkyShowtime y Movistar Plus

2-‘La jauría humana’ (1966)

El perfil secundario fue su brújula profesional, aunque en cada papel y cada una de sus películas, Robert Duvall demostró ser capaz de robar la mirada y atención del público de otras grandes estrellas. En el caso del drama sureño, hablamos ni más ni menos que de Brando y Robert Redford. En La jauría humana dio visa a Edwin Stewart, el vicepresidente de un pequeño banco de Texas que teme que con la llegada de Bubber (Redford) el oscuro secreto de su pasado sarga a la luz.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

3-‘Apocalypse Now’ (1979)

Únicamente aparece 11 minutos en pantalla, pero son más que suficientes para que el Teniente Coronel Bill Kilgore sea historia del cine. Una fuerza de la naturaleza que ama el surf por encima de cualquier cosa y que emana la frase más icónica de la cinta: «Me encanta el olor a napalm por la mañana…huele a victoria».

¿Dónde está disponible? Prime Video, Movistar Plus y Filmin

4-‘Network’ (1976)

Coppola, Arthur Penn, Sidney Lumet…Duvall vivió y protagonizó la transición hacia el nuevo Hollywood surgido en los 70. En Network, un mundo implacable, el actor encarnó a Frank Hackett, uno de los antagonistas de la cinta que se presenta como una especie de ejecutivo agresivo sin sentimientos. A diferencia de anteriores roles, aquí Duvall renunció a cualquier tipo de calma o sosiego tan propio de los personajes de su carrera. No obstante, fue uno de los pocos miembros del casting que no obtuvo una nominación al Oscar por su papel.

¿Dónde está disponible? Prime Video y Filmin

5-‘La noche es nuestra’ (2007)

La infravalorada cinta de James Gray es en realidad, uno de los últimos grandes desempeños interpretativos de Duvall. Aunque después de ella llegarían Corazón rebelde (2009) o El juez (2014), este thriller criminal estableció una gran sinergia en el triángulo familiar formado entre él y los dos hijos de su personaje; Bobby Green (Joaquin Phoenix) y Joseph Grusinsky (Mark Wahlberg).