Karmele Marchante: la periodista que dijo "¡No me callo!" y renació tras la quiebra y un accidente

Diez años después de su polémica salida de Sálvame, Karmele Marchante regresa a Telecinco, retomando su lugar en el mundo televisivo tras una década de silencio mediático. La periodista catalana será entrevistada en ¡De viernes!, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde se reencontrará con algunas de sus antiguas compañeras, como Terelu Campos y Lydia Lozano, y repasará su trayectoria profesional y personal. Este esperado regreso no solo marca su reaparición televisiva, sino también la oportunidad de reivindicar su historia, más allá de los momentos polémicos que protagonizó durante su etapa en la crónica social.

Karmele Marchante comenzó su carrera en los medios de comunicación con un fuerte compromiso social y cultural. Nacida en Tortosa, Tarragona, vivió una infancia difícil marcada por un padre militar y represivo, quien castigaba cualquier muestra de independencia y desaprobaba que hablara catalán. Esta experiencia la obligó a forjar un carácter fuerte y combativo que más tarde se reflejaría en su periodismo y activismo. Tras completar sus estudios de Periodismo en la Universidad de Navarra y en la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona, Marchante trabajó en la Unesco en París y en países escandinavos antes de regresar a España, donde comenzó a labrarse una carrera en televisión.

Karmele Marchante en una charla. (Foto: Gtres)

Su nombre se consolidó en el panorama mediático español con programas icónicos como Tómbola, A tu lado, ¿Dónde estás corazón? y, por supuesto, Sálvame, donde fue una de las voces más reconocibles durante sus primeras temporadas. Sin embargo, su paso por la pequeña pantalla no estuvo exento de conflictos. En 2016, Karmele decidió abandonar Sálvame tras sufrir lo que ella misma definió como maltrato, humillación y acoso por parte de algunos compañeros y la dirección. «Me sentí vejada, insultada y denigrada como periodista y como mujer», relató en su momento, palabras que también plasmó en sus memorias No me callo. Su salida, abrupta y muy comentada, marcó un antes y un después en su carrera televisiva.

Tras su partida de Telecinco, Karmele enfrentó varios retos personales y profesionales. Una crisis económica derivada de su matrimonio fallido, junto a un grave accidente que sufrió en años recientes, obligó a la periodista a replantearse su vida y a reconstruir su trayectoria fuera de los focos. Lejos de desaparecer, continuó vinculada a otros medios y proyectos culturales: trabajó en TV3 y Antena 3, participó en programas como Trencadís y Espejo público, e incluso desarrolló contenido propio a través de plataformas digitales. Paralelamente, se dedicó a la escritura, publicando libros como Arquetipos y arquetipas: la fauna rosa (2003), Los juguetes de Karmele (2011), Puta no se nace (2018) y No me callo (2022), consolidándose también como un referente del feminismo en España.

Karmele Marchante en su etapa en ‘Sálvame’. (Foto: Gtres)

Además, Karmele ha liderado el colectivo feminista El Club de las 25, que visibiliza y apoya a mujeres en distintos ámbitos sociales y profesionales. Su compromiso con la igualdad y la justicia social, unido a su experiencia en los medios, le ha permitido mantenerse vigente y seguir influyendo en el debate público, aunque lejos de la polémica mediática que caracterizó sus primeros años en televisión.

Hoy, su regreso a Telecinco representa mucho más que un reencuentro con la televisión: es la oportunidad de narrar su propia historia, mostrar cómo ha superado obstáculos personales y profesionales y reivindicar la figura de una mujer que nunca ha tenido miedo de alzar la voz. En ¡De viernes!, Karmele Marchante contará cómo ha logrado rehacer su vida, recuperarse emocional y económicamente y enfrentar el futuro con una perspectiva más serena y madura.