El jersey de Zara que ha conquistado a Tamara Falcó: moderno, sofisticado y perfecto tus looks de diario

Con un diseño distinto y tentador, el jersey de Zara que ha conquistado a Tamara Falcó triunfa y es uno de los más demandados. La hija de Isabel Preysler lo llevó en un programa de El Hormiguero y todas nos quedamos prendadas de él. Es un modelo punto cut out en color marrón que ofrece espontaneidad y también originalidad a la hora de vestir.

Este jersey de cuello redondo ofrece variedad de detalles que lo hacen único. Con los hombros al descubierto, manga larga y las citadas aberturas y nudos en hombros. Lo llevas con cantidad de prendas desde jeans, a pantalones algo más elegantes pasando por faldas midi y también trajes chaqueta. Pero lo bueno es que el jersey se pueda ver para lucirlo gracias a ese diseño tan trabajado que todos admiran.

Cómo es el jersey de Zara que ha conquistado a Tamara Falcó

Cómo se confecciona

57% poliéster

24% viscosa

15% poliamida

4% lana

Que contiene al menos:

15% poliamida reciclada certificada RCS

57% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Es importante que sea a través de materiales sostenibles que protejan el medio ambiente. Algo a tenerlo en cuenta.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Lavado de la ropa en general

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Pilling

El pilling es la formación de pequeñas bolitas en fibras como la lana o el algodón. Es fácil que aparezca pero no es un motivo para descartar una prenda. Puedes reducir su formación dando la vuelta a la ropa antes de lavarla o eliminarlo usando un quitapelusas eléctrico.

Cuero y accesorios

El cuero es resistente pero delicado. Evita la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia, ya que pueden dañarlo. Para las manchas suaves utiliza un paño húmedo, y para las más difíciles acude a una tintorería. Si se moja, deja que se seque al aire. Para el resto de accesorios, límpialos regularmente con un paño de algodón o un cepillo suave y utiliza productos de limpieza que usen menos sustancias químicas contaminantes.

Lavado profesional

Si es necesaria una limpieza profesional de tus prendas, intenta encontrar tintorerías con sistemas de limpieza húmeda o en seco que utilicen tecnologías menos intensivas en el consumo de agua o energía, y que utilicen productos con menos sustancias químicas contaminantes.

Repara

Para alargar la vida útil de tu ropa, puedes optar por hacer pequeños arreglos en casa, como coser botones, arreglar costuras o pequeños agujeros. Si no puedes hacerlo por ti mismo, acude a un profesional.

Los accesorios para llevar el jersey de moda

Botín plataforma piel

Zapato tipo botín plataforma en piel. Detalle de tachas en el cuerpo. Cierre mediante cremallera en el lateral. Plataforma y tacón alto ancho en combinación de materiales. Detalle de tachas. Acabado en punta redonda. Altura del tacón: 13 cm.

Pantalón flare nervio

Pantalón de tiro bajo con bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. Detalle de nervio marcado en delantero. Bajo en evasé. Cierre frontal con cremallera y botón.

Bolso de hombro detalles metálicos

Bolso formato de hombro en efecto craquelado. Doble asa de hombro. Detalles metálicos en la parte delantera y laterales.

Alto x Ancho x Fondo: 12,5 x 27 x 6 cm.

El precio de jersey de Zara que ha conquistado a Tamara Falcó

El precio de la prenda es de 25,95 euros en variedad de tallas, de la S a la L, sabes que lo tienes directamente en la web o bien en las diversas tiendas físicas de Zara.