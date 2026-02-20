Ni negro ni marrón: éste es el color de ojos en eyeliner que debes usar para rejuvenecer la mirada como la Reina Letizia
La zona de los ojos es especialmente delicada, ya que la piel es más fina y sensible
A medida que pasan los años, el rostro comienza a mostrar señales naturales del envejecimiento: líneas de expresión más visibles, ligera pérdida de firmeza y una mirada que puede parecer más cansada. La zona de los ojos es especialmente delicada, ya que la piel es más fina y sensible. Por eso, cuidar el rostro y, en particular, esta área cuando se llega a cierta edad es fundamental para mantener una apariencia fresca y luminosa. Tenemos el color de ojos en eyeliner que debes usar.
Además de una buena rutina de hidratación, protección solar y descanso, el maquillaje estratégico se convierte en un gran aliado. Elegir los tonos adecuados puede marcar la diferencia entre endurecer los rasgos o suavizarlos. En este contexto, el color de ojos en eyeliner se posiciona como una opción sofisticada y beneficiosa para rejuvenecer la mirada sin recurrir a cambios drásticos. La maquilladora Verónica Martín asegura que «El burdeos levanta la mirada sin endurecerla». Se trata de un delineador de ojos en tono rojo vino profundo que combina matices cálidos y fríos para adaptarse a distintos tipos de piel.
El color de ojos en eyeliner que nos rejuvenece
A diferencia del negro intenso, el burdeos aporta definición sin endurecer las facciones, creando un contraste suave que ilumina el iris y disimula el aspecto apagado. Este color resalta especialmente los ojos verdes, avellana y marrones, aunque también aporta calidez a los azules y grises.
Entre los beneficios del tono burdeos para rejuvenecer la mirada destaca su capacidad para suavizar visualmente las líneas finas, aportar frescura y dar sensación de mayor volumen en las pestañas. Además, al ser menos agresivo que los tonos oscuros tradicionales, contribuye a un efecto lifting sutil que abre la mirada y aporta un aire moderno, elegante y favorecedor. Su versatilidad permite usarlo de día o de noche, adaptándolo a estilos naturales o sofisticados según la ocasión y personalidad propia.
Los beneficios del color de ojos en eyeliner para rejuvenecer la mirada
Suaviza la dureza del delineado tradicional
Con el paso del tiempo, el contraste natural del rostro disminuye: las pestañas pierden intensidad, las cejas se aclaran y la piel cambia de tono. El delineador negro, que en edades más jóvenes resulta impactante, puede endurecer las facciones en pieles maduras. El burdeos, en cambio, define sin crear un contraste agresivo, logrando un efecto más armónico y favorecedor.
Aporta modernidad sin exagerar
Cambiar del clásico negro al burdeos es una forma sencilla de actualizar el maquillaje. Este color transmite sofisticación y tendencia sin resultar llamativo ni excesivo. Es ideal para quienes buscan un cambio sutil pero efectivo.
Aporta calidez al rostro
Los tonos burdeos contienen matices cálidos que contrarrestan el aspecto apagado o grisáceo que puede aparecer en la piel con los años. Esta calidez genera un efecto óptico de mayor vitalidad y frescura, haciendo que la mirada luzca más descansada.
Ilumina el color natural del iris
Uno de los grandes beneficios del eyeliner burdeos para rejuvenecer la mirada es su capacidad para intensificar el color de los ojos sin necesidad de sombras llamativas.
- En ojos verdes y avellana, potencia los matices dorados.
- En ojos marrones, aporta profundidad y brillo.
- En ojos azules o grises, crea un contraste elegante que los hace resaltar.
Disimula el cansancio
El burdeos tiene la particularidad de suavizar visualmente la apariencia de ojeras oscuras cuando se combina correctamente con corrector. A diferencia de tonos fríos muy oscuros, no endurece la zona inferior del ojo ni acentúa sombras, lo que ayuda a que la mirada se perciba más fresca.
Disimula líneas finas y textura
Los tonos extremadamente oscuros tienden a marcar más las arrugas o pliegues del párpado. El burdeos, al ser más suave y menos contrastado, reduce ese efecto y se integra mejor en la piel madura, especialmente si se utiliza en formato lápiz cremoso ligeramente difuminado.
Versatilidad para looks
El color de ojos en eyeliner puede adaptarse a diferentes intensidades:
- Difuminado para un efecto natural de día.
- Más definido y combinado con sombras neutras para la oficina.
- Intensificado con máscara voluminizadora para la noche.
Paso a paso para lograr una mirada rejuvenecida
- Hidrata el contorno de ojos: aplica una crema específica para esta zona y deja que se absorba bien. Esto evitará que el producto se marque en las líneas finas.
- Aplica una pre base o corrector ligero: unifica el tono del párpado y mejora la duración del delineado. Victor Maresco, profesor de la escuela de maquilladores y peluqueros Oui Novias School afirma que es necesario aplicar “una base duradera”.
- Elige el formato adecuado: si buscas un acabado suave, opta por lápiz cremoso. Para mayor definición, elige gel o líquido.
- Delinea al ras de las pestañas superiores: traza una línea fina desde el lagrimal hacia el extremo externo. Mantén el grosor moderado.
- Eleva ligeramente el final: un pequeño rabillo ascendente ayuda a conseguir efecto lifting inmediato.
- Difumina: con un pincel pequeño, suaviza los bordes para un resultado más natural y rejuvenecedor.
- Aplica máscara de pestañas: aporta volumen y abre la mirada sin sobrecargar.