Irene Rosales, sobre la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Lo veo complicado"

Irene Rosales ha dado una nueva entrevista en ¡De Viernes! y ha hablado más claro que nunca sobre su ex marido, Kiko Rivera. Gran parte de su intervención se ha centrado en la reconciliación del DJ con Isabel Pantoja, algo que la influencer ve «muy complicado» por todo lo que ha pasado entre ellos. Según dice, la tonadillera se ha desentendido de sus nietas durante mucho tiempo, algo que es difícil de perdonar. No obstante, nunca pondrá ningún impedimento para que la cantante tenga contacto con las pequeñas de la familia.

Durante mucho tiempo, Irene Rosales ha sido acusada de ser la responsable de los problemas que había entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, por eso llama la atención que madre e hijo hayan firmado la paz ahora que el músico ha roto su matrimonio. En estos momentos, Kiko está enamorado de una bailarina llamada Lola y quiere apartarse de la crónica social, de hecho, no le ha sentado bien que Irene haya acudido al programa de Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Irene Rosales en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Irene recalca que no ha tenido nada que ver en la separación de la familia Pantoja. «Yo conozco a Kiko con 22 años. Era prácticamente una niña, que estaba descubriendo un mundo, por así decirlo, muy alegre, muy simpática, muy trabajadora. He trabajado en absolutamente todo y es verdad que yo soy muy tímida», responde cuando el presentador de ¡De Viernes! le pregunta por los inicios de su relación.

Rosales recalca que nunca ha perseguido la fama. Es más, llegó a ser colaboradora del programa que presenta Emma García los fines de semana, pero renunció al proyecto para estar al lado de Kiko porque este necesitaba su apoyo. El músico acababa de romper con Isabel Pantoja y se sentía solo, así que la modelo estuvo su lado.

Irene Rosales habla muy claro

La protagonista de ¡De Viernes! sostiene que siempre ha mantenido un perfil bajo porque no se sentía segura frente a la fama de los Pantoja. «Para mí el mundo de empezar a salir con Kiko y ser conocida a mí me dio mucho miedo. De hecho, me llevé un año de amistad con él por todo el miedo que yo tenía, a que de repente, de ser una persona totalmente anónima y poder hacer con mi vida todo, de repente toda mi vida fuese pública. Me apagó un poco a la chica que yo era en aquel entonces», comenta al respecto.

Sin embargo, ha reconocido que, durante su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja, hubo muchos momentos de felicidad. Es consciente de que ha habido errores, pero le compensó mirar para otro lado y continuar con la relación.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque con el tiempo ha acabado teniendo diferencias con Isabel Pantoja, reconoce que la tonadillera no le puso ningún obstáculo. «A su madre creo que la conozco yendo al Rocío un fin de semana. Y él a mis padres y a mis hermanos prácticamente igual. Bueno, el primer encuentro fue muy bueno. Además, como ya digo, fue en el Rocío, rodeado de muchísimos amigos. Era un ambiente muy alegre y la verdad que no puedo tener ningún tipo de queja», explica.

Cuando le preguntan por qué piensa de Pantoja, declara: «Es una mujer con muchísimo carácter y que va con su verdad hacia adelante, la tenga o no, con sus razones hacia adelante o no. Y creo que muchas veces tienes que dar tu brazo a torcer para, al final, tener una vida mucho más tranquila, más relajada y más rodeada de gente que sí te quiere». Parece que Isabel ha hecho un esfuerzo para reconciliarse con Kiko, pero ¿será suficiente? Sólo el tiempo lo dirá.