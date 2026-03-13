La periodista Sandra Aladro habla con Íñigo Onieva y aclara la polémica de Vega Club: "No queremos que destaque una comunidad"

Íñigo Onieva ha inaugurado Vega Members Club, un exclusivo espacio cuyas membresías pueden llegar a alcanzar un precio de 2.5000 euros. Todos los socios deben pasar un minucioso proceso de selección porque el local aspira a convertirse en uno de los más selectivos de Madrid. En los últimos días se ha generado una gran polémica porque el empresario dijo: «No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos».

El comentario de Onieva iba más allá, después de esa frase aclaró: «Queremos que haya un equilibrio entre la comunidad local y la internacional». Sin embargo, hay gente que no ha escuchado las declaraciones al completo y le han empezado a criticar. Por este motivo, la periodista Sandra Aladro, colaboradora de Telecinco y directora de la agencia Gtres, se ha puesto en contacto con el marido de Tamara Falcó y por fin se ha aclarado la polémica.

Isabel Preysler con Íñigo Onieva. (Foto: Gtres)

La experta en crónica social ha hablado con Íñigo Onieva y ha compartido su información en el programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat. «No queremos que destaque ni perfiles de una industria sobre otra, ni perfiles de una edad sobre otra, ni perfiles de una nacionalidad sobre otra», le ha aclarado Íñigo a la mencionada periodista.

«Se trata de una comunidad equilibrada», insiste. «Ni el club de los financieros, ni el club de los artistas, ni el club de los señores mayores, ni el de los jóvenes, ni el club de los latinoamericanos, sino un club con una comunidad equilibrada a nivel generacional, de industrias y de nacionalidades». Después de estas palabras, se ha aclarado el conflicto de manera definitiva.

Fin de la polémica

Íñigo Onieva no ha querido despreciar a nadie ni hacer de menos a ningún colectivo, simplemente quiere que su club sea un espacio «equilibrado», donde todo el mundo pueda sentirse a gusto. El local lleva unos días abierto y ya ha generado mucha expectación, así que si todo sigue así Íñigo cumplirá su propósito y lo convertirá en el enclave de moda de la capital.

Sandra Aladro compartiendo su información. (Foto: ‘El tiempo justo)

Desde que se enamoró de Tamara Falcó, Íñigo Onieva ha sido saltando de polémica en polémica, pero en este caso tiene una buena explicación. Ya ha recalcado que su intención no ha sido señalar a nadie, al contrario. En Telecinco han remarcado que el empresario es consiente que, sin el apoyo de la comunidad latinoamericana, su club de Madrid sería un proyecto «imposible».

«Simplemente se ha generado mucho bombo por una mala interpretación de un titular desafortunado», ha declarado, en relación al medio que publicó únicamente la parte donde decía que no quería que Vega Members Club se convirtiese en «el club de los latinoamericanos». Gracias al programa El tiempo justo y a la información de la periodista Sandra Aladro, ya se conoce toda la verdad.