Sergio Dalma atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. El artista de 62 años ha cosechado numerosos éxitos en la industria musical de la mano de canciones como Galilea, Bailar Pegados, Ave Lucía, Solo para ti o Esa chica es mía. Tras más de 30 años de trabajo ininterrumpido, millones de discos vendidos y unos fans incondicionales, el artista ha puesto fecha a su retirada.

Sergio Dalma pone fecha a su retirada

En 1984, con tan solo 20 años, un jovencísimo Sergio Dalma se dio a conocer en TVE. Sin embargo, no fue hasta 1991 cuando la fama del de Sabadell despegó. Su participación en el Festival de Eurovisión con Bailar Pegados marcó un antes y un después en una meteórica carrera que pasará a la historia de la música española.

Ahora, el artista ha sido uno de los invitados a la alfombra verde de la treinta edición de los Premios Dial, ha hecho un balance de su carrera, que tantas alegrías le ha dado. En esta puesta ante los medios, el cantante ha desvelado que por el momento y a corto plazo no tiene pensado retirarse de los escenarios. Eso sí, ha puesto una fecha a su jubilación.

Sergio Dalma en los Premios Cadena Dial. (Foto: Gtres)

«No, si te digo que voy a cumplir 62 y no sé, tampoco espero que haya muchos años más. En la oficina dije que hasta los 70 si la salud me lo permite», ha reconocido.

Por su parte, Dalma ha dicho que esta decisión será de un año para otro: «Miro de año en año. Mientras haya ganas de hacer el show que quieres hacer en el escenario, la actitud con el público y tener ideas para seguir en el mundo de la música, seguiremos».

Su faceta como abuelo

Además de hablar sobre su carrera, el artista ha hablado sobre su faceta como abuelo. Aunque siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada, lo cierto es que a finales de los 90 copó numerosos titulares por su separación con la modelo Maribel Sanz. Una ruptura que marcaría también un distanciamiento con Sergi Capdevilla, su hijo en común, con el que afortunadamente se reconcilió con el paso del tiempo.

Sergio Dalma. (Foto: Gtres)

De hecho, este acercamiento y segunda oportunidad con su vástago, le ha permitido posteriormente disfrutar de su nieto, que nació en 2023. «Ser abuelo ha sido de aquellas cosas… Yo siempre digo que ha sido el mejor disco que he podido… el mejor premio que he podido recibir y, a punto de cumplir tres años, pues bueno, además reconozco que soy un abuelo de: ‘Y mira mi nieto, y mira…’», ha dicho en la alfombra de los Premios Dial. Además, el artista ha hablado abiertamente de cómo es como abuelo: «Le consiento, es el papel, el abuelo tiene que consentir, y vivo en otra zona y cada vez que voy es lo que tengo que hacer».