Son de Zara y van a solucionar tus looks de esta primavera: los vaqueros blancos que necesitas en tu armario

Unos buenos jeans son prendas imprescindibles que nunca deberían faltar en el armario. A lo largo de las décadas, el denim se ha consolidado como un básico capaz de adaptarse a cualquier estilo, estación o momento del día. Ahora están los vaqueros blancos que necesitas en tu armario y son de Zara. Su popularidad se debe, en gran parte, a la perfecta combinación entre comodidad, resistencia y versatilidad. Un mismo jean puede acompañarte en un look casual para el día, en uno de fin de semana o incluso en una propuesta más sofisticada.

En este contexto, el jean loose wide leg tiro medio de Zara se presenta como una opción ideal para quienes buscan estilo y comodidad en una sola prenda. Este modelo, disponible por 29,95 euros, destaca por su diseño moderno y favorecedor: jean de tiro medio con cinco bolsillos, pernera ancha y cierre frontal con botones. Su composición exterior, 63% algodón y 37% liocel, aporta suavidad, transpirabilidad y una caída ligera que realza la silueta. Gracias a su diseño versátil, puede combinarse fácilmente en diferentes outfits. Para conservarlo en perfecto estado, se recomienda lavarlo a máquina a máximo 30ºC con centrifugado corto, sin usar lejía ni secadora, plancharlo a un máximo de 110ºC, lavarlo del revés y permitir limpieza en seco con tetracloroetileno.

Las características de los vaqueros blancos que necesitas en tu armario

Tiro medio

Este tipo de tiro se sitúa a la altura de la cintura natural, proporcionando un ajuste cómodo y favorecedor. Este diseño ayuda a estilizar la figura y permite combinar el jean con diferentes tipos de tops, desde camisetas hasta blusas o crop tops.

Pernera ancha / wide leg

Este se caracteriza por su amplitud desde la cadera hasta el bajo, creando una silueta fluida y moderna. Este tipo de diseño ofrece mayor comodidad y aporta un aire sofisticado incluso a los looks más casuales.

Diseño de 5 bolsillos

El modelo incorpora el clásico sistema de cinco bolsillos característico del denim: dos delanteros, dos traseros y un pequeño bolsillo adicional. Este detalle no solo aporta funcionalidad, sino también el estilo tradicional de los jeans.

Cierre frontal con botones

El jean cuenta con un cierre frontal mediante botones, un detalle que aporta un toque clásico y al mismo tiempo refuerza el estilo denim tradicional.

Diseño versátil

Su estética minimalista y su color denim permiten combinarlo fácilmente con una gran variedad de prendas y accesorios, adaptándose tanto a looks casuales como a estilos más elegantes.

Prenda atemporal

Aunque sigue una tendencia actual, su diseño clásico permite que se mantenga vigente temporada tras temporada, convirtiéndolo en una inversión práctica para el armario.

Composición

Su confección combina 63% algodón y 37% liocel, una mezcla que aporta suavidad, resistencia y una caída más fluida. El algodón garantiza transpirabilidad y durabilidad, mientras que el liocel contribuye a que el tejido sea más ligero, flexible y agradable al tacto.

Looks para combinar los vaqueros blancos que necesitas en tu armario

Outfit casual diario

Combinar el jean con una camiseta básica blanca, zapatillas deportivas y un bolso bandolera para un estilo cómodo y urbano.

Look de oficina

Combinarlo con una camisa clásica, blazer estructurado y mocasines o botines para un estilo profesional y moderno.

Estilo casual chic

Llevarlo con una blusa fluida, sandalias de tacón medio y accesorios minimalistas para un look elegante pero relajado.

Look de fin de semana para los vaqueros blancos de Zara

Optar por un suéter oversize, zapatillas chunky y gafas de sol para un conjunto cómodo y actual.

Estilo de noche

Combinar el jean con un top ajustado, tacones y un bolso pequeño para un look sencillo pero sofisticado.

Look de entretiempo

Añadir una chaqueta de cuero o una gabardina ligera junto con botines para un outfit con personalidad.

Los accesorios también juegan un papel importante a la hora de completar el conjunto. Cinturones, bolsos estructurados, joyería minimalista o gafas de sol pueden transformar completamente el estilo del outfit, adaptándolo a diferentes momentos del día.

Cuidados para conservar los jeans en buen estado

Para mantener estos jeans loose wide leg tiro medio en buen estado durante más tiempo, es importante seguir algunas recomendaciones de cuidado:

Lavar a máquina máximo 30ºC

Utilizar centrifugado corto

No usar lejía ni blanqueador

Planchar a un máximo de 110ºC

Admite limpieza en seco con tetracloroetileno

No usar secadora

Lavar siempre del revés

El denim es un tejido resistente, pero un mantenimiento adecuado ayuda a conservar su color, forma y calidad.

A tener en cuenta, según la European Environment Agency (EEA), la industria textil es responsable de alrededor del 10% de las emisiones globales de CO₂, y el denim es uno de los textiles más demandados. Por eso, elegir modelos de calidad, versátiles y duraderos, como estos vaqueros, supone también una forma de consumir de manera más consciente.