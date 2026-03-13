Ana Torroja y Carlos Vives, implacables contra las denuncias a Julio Iglesias: “Hay que probarlas”

Fue el pasado mes de enero cuando Julio Iglesias acaparó multitud de titulares internacionales tras ser acusado de acoso y abuso sexual por dos empleadas de su hogar. Desde un primer momento, el cantante desmintió que dicha denuncia fuera verdad y, finalmente, fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y es que salieron a la luz datos como que el testimonio de una de las denunciantes defendió su relato de victimización con un diagnóstico automático de ChatGPT.

Pero no solo eso, y es que después de que Univisión y elDiario.es presentaran «una investigación de tres años» al respecto, la cadena estadounidense estaría negociando un acuerdo extrajudicial con el intérprete de Spanish girl para retractarse públicamente de las acusaciones falsas de violación que difundió contra el mencionado. De esta manera, ha vuelto a la actualidad un tema que parece que ha caído en el olvido, pero que ahora más que nunca hay que dejar claro en qué punto se encuentra.

Como era de esperarse, las reacciones sobre estos últimos movimientos no se han hecho esperar, y durante los Premios Cadena Dial 2026 —celebrados en Tenerife— artistas como Ana Torroja o Carlos Vives han dado un paso al frente para defender a su compañero de profesión.

La que fuera vocalista de Mecano comenzaba a decir que, a pesar de su larga trayectoria, no había tenido el placer de conocer personalmente a Julio. Aun así, no ha tenido reparo en confesar lo que opina sobre el revuelo mediático que ha protagonizado en las últimas semanas. «Yo lo que digo es que las acusaciones hay que probarlas, y que de momento no se ha probado nada. O sea que… No puedo decir más, porque no conozco más», sentenciaba.

Más tarde, Carlos Vives corroboraba las palabras de Torroja y dejaba más que claro que su postura estaba a favor de Julio. «Qué motivo tendrían o qué razón hay ahí rara para hacerle eso a Julio. Yo solo tengo agradecimiento con él. Por su música y por todo. Todas sus canciones nos llegaron al alma. Muchas cosas raras pasan a veces, pero yo lo quiero. […] Pero yo me lo creo a él. Obvio, por Dios. Somos coquetos, […] de la coquetería, de la cosa bonita de amar a las mujeres», comenzaba a explicar. «En Hispanoamérica a Julio se le quiere con el alma y con el corazón. Forma parte de mi infancia, de la primera música. Le amamos. Y yo le debo mucho. Cuando grabé La gota fría, Julio se interesó y me buscó […] Él siempre recordó en América que somos españoles», concluía.

Cabe destacar que a lo largo de estos meses, Ana Torroja y Carlos Vives no han sido los únicos rostros conocidos que han apoyado públicamente a Julio Iglesias. A ellos se han unido importantes figuras de diferentes ámbitos como Ana Obregón, Marta Sánchez, Nicolás Vallejo-Nágera, Cari Lapique, Susana Urribari, Ramón Arcusa o Jaime Peñafiel, entre otros muchos.