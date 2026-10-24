El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cobrado alrededor de 240.000 euros en alquileres de sus inmuebles (el líder socialista posee dos viviendas y dos plazas de garaje) desde que es diputado del PSOE en el Congreso. Así consta en sus declaraciones de bienes y rentas que ha presentado desde que es representante de la Cámara Baja, es decir, desde 2009.

Sánchez se envolvió en la bandera de la vivienda para adelantar las elecciones al 29 de noviembre después de que el Congreso tumbara dos decretos que pretendían resolver la crisis habitacional del país. Estas normas llegaron después de la movilización social por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció unos días después de verse obligada a abandonar su piso junto al Retiro tras siete décadas viviendo allí. Sin embargo, tal y como desveló OKDIARIO, la octogenaria había formado parte del consejo de JINUR S.A., una inmobiliaria que durante décadas se dedicó exactamente a lo que hoy demoniza Moncloa: comprar viviendas para «explotarlas» en alquiler.

«El problema está arriba, en los áticos y en los fondos buitre, que lo que tenemos que hacer es acabar con la especulación y con los abusos de los fondos buitre», indicó el dirigente socialista en uno de sus primeros mítines de precampaña en Zaragoza.

Sin embargo, el líder socialista ha venido obteniendo beneficios del alquiler: cerca de 240.000 euros sólo desde que es diputado. Sánchez adquirió por primera vez su condición de diputado en septiembre de 2009 en sustitución del ex ministro de Economía Pedro Solbes. Al final de esa legislatura, presentó su declaración de bienes declarando su recepción de 14.011,20 euros al año en concepto de «ingresos por alquiler de pisos y garajes».

Dos viviendas y dos garajes

Desde su entrada en el Congreso, el ahora presidente ha declarado dos viviendas en propiedad y dos plazas de aparcamiento, adquiridas en 2008 y 1992. Todas ellas las posee después de adquirirlas por compraventa. Una casa y una plaza de parking las tiene al 100% desde que las compró en 1992. Mientras que el otro inmueble y la otra plaza, adquiridos en 2008, los tiene al 50%.

El dirigente socialista solo estuvo dos años en su primera etapa como diputado. En 2011, los socialistas sólo obtuvieron 10 escaños por Madrid en las elecciones en las que el PP logró la mayoría absoluta de la democracia española en el Congreso.

Sin embargo, volvió a la Cámara Baja en 2013, al sustituir a Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE. Entonces, volvió a presentar una declaración de bienes. En ese caso, declaró unas rentas de inmuebles de 14.011,20 euros anuales, es decir, en alquileres de sus propiedades.

En 2016, ya como secretario general del PSOE, entró de nuevo en el Congreso. Su paso por allí fue corto después de que el líder socialista se negase a abstenerse para que el popular Mariano Rajoy fuese investido como presidente del Gobierno. Entonces, reconoció una «renta de inmuebles anual» de 13.711,20 euros.

Tres años después, Sánchez, ya como jefe del Ejecutivo, recuperó su condición de diputado. En esa nueva declaración de bienes reconoció unos ingresos por arrendamiento de inmuebles de 13.871,11 euros. De un modo similar, las rentas que declaró en su tercer mandato, en 2023, reflejaron unos ingresos anuales de 12.845 euros.

Por tanto, el dinero recibido en concepto de alquiler por el presidente en los 17 años que lleva representando al PSOE en la Cámara Baja es cercano a los 240.000 euros.