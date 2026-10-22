El PSOE amenaza al PP con acciones legales por un vídeo con IA donde Begoña, Ábalos y Cerdán presumen de «zurdos»

El PSOE ha amenazado al Partido Popular (PP) con emprender acciones legales por un vídeo creado con inteligencia artificial, en respuesta a la publicación de los socialistas bajo el lema «zurdos y orgullosos», en el que Begoña Gómez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, entre otros, presumen de «zurdos» mientras enumeran los delitos por los que están investigados o condenados.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la primera que aparece en el vídeo de IA del PP que ha llevado al PSOE a «estudiar» el caso y abrir la posibilidad de emprender acciones legales contra el partido de la oposición.

«Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda», dice el personaje de Begoña Gómez en el vídeo compartido por el PP, que hace referencia a la apertura de juicio oral contra la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y malversación.

A continuación aparece José Luis Ábalos, en prisión y condenado a 24 años y 3 meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. «Si irse de p**** y cobrar comisiones ilegales es de zurdos, pues sí, soy zurdo», pronuncia en la publicación, haciendo referencia también a las juergas con prostitutas y a su relación con Jésica Rodríguez, a la que pagaba, con dinero público, un piso en la Plaza de España de Madrid.

El vídeo del PP también incluye a José Luis Rodríguez Zapatero, quien dice que «si esconder joyas en una caja fuerte es de zurdos», entonces sí, es «zurdo». Leire Díez, fontanera del PSOE y ex militante del partido, asegura en el vídeo con IA que «si contratar a unos matones para quitar de enmedio a una jueza», en referencia a las presiones a la juez Beatriz Biedma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez, «es de zurdos, pues sí», también es zurda.

Las dos últimas apariciones también son clave. Primero, Montse Mínguez, ex portavoz del PSOE, que dimitió hace unos días por los negocios con la vivienda de su marido. «Si usar la vivienda como arma política mientras oculto que mi novio tiene más de 30 pisos es de zurdos, pues sí, soy zurda», comenta la construcción artificial de Mínguez.

Para finalizar, aparece Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y cabeza visible de las cloacas. «Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdos, pues sí, soy zurdo», finaliza el vídeo, junto con el lema «zurdos y orgullosos» que ya utilizó en su cinta el PSOE.