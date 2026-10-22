Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo elige a Álvarez de Toledo como su número dos en la lista de Madrid al Congreso
Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, acompañará al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, como número dos de la lista por Madrid a la Cámara Baja en las elecciones del próximo 29 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO.
Esta era una de las principales incógnitas que Génova no había resuelto todavía, después de que en los últimos días haya ido revelando en redes sociales el nombre de diferentes cabezas de listas al Congreso para las generales del 29-N. Este mismo miércoles se han conocido por esta vía los candidatos que irán de número uno por cada una de las circunscripciones de Extremadura y Castilla-La Mancha.
Con todo, el propio Feijóo ya apuntó este martes a la posibilidad de que fuera finalmente Cayetana Álvarez de Toledo quien ocupase el segundo lugar de la lista del PP por Madrid al Congreso. En una entrevista en Herrera en Cope, el jefe de la oposición situó a la elegida como diputada en la Carrera de San Jerónimo, mientras que Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y la otra opción que sonaba con fuerza en las quinielas, es eurodiputada.
Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de la falta de «normalidad» en Ceuta por el «manifiesto incumplimiento» de sus «obligaciones constitucionales» a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.
En una entrevista, Vivas ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su «dejación de fronteras» y ha insistido en que, como jefe del Ejecutivo, tiene el mandato de proteger la integridad del territorio, la soberanía y los derechos de los ciudadanos, que «en el caso de Ceuta están sensiblemente mermados desde hace tres meses».
El presidente ceutí ha cuestionado, por un lado, la falta de preparación en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio, ya que la capacidad de acogida de menores de Ceuta «había pasado de 180 a 800» en una semana. Además, ha afirmado que hizo una «petición de socorro» a todos los ministerios implicados para que hubiera refuerzos policiales, se desplegara al Ejército y se decretara la situación de emergencia.
Por otro lado, ha defendido que el «ataque» a la «integridad territorial» debió ser contestado con «unas medidas proporcionales al daño causado», que a su juicio debería haber sido a la salida «inmediata» de las personas migrantes que «se quedaron».
«Todas estas son cuestiones que ponen de manifiesto un incumplimiento por parte del gobierno de la nación de sus obligaciones constitucionales que me parece absolutamente inaceptable», ha aseverado.
España e Italia llegan a un acuerdo para levantar los controles fronterizos
Los gobiernos de España e Italia han acordado poner fin a los controles recíprocos en las fronteras interiores que estaban en vigor desde que el Ejecutivo de Georgia Meloni decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis en Ceuta por la entrada irregular de miles de invasores procedentes de Marruecos a finales de julio.
La decisión de no prorrogar los controles fronterizos, «tomada tras un minucioso análisis de la situación», según ha informado el Ministerio del Interior, «irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen».
El acuerdo ha venido precedido de una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Durante la última cumbre de líderes europeos en Bruselas, Sánchez y Meloni acercaron posturas para la supresión de los controles Schengen que Italia introdujo a principios de agosto, días después de la entrada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma
Abascal: «Sánchez quiere gobernar haciendo trampas y sin obedecer a los jueces»
El líder de Vox ha vuelto a señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere gobernar «haciendo trampas y sin obedecer a los jueces».
PNV pide «aclarar cuanto antes» quién puede votar con la ‘Ley de nietos’, en la que TS y TC se están «pasando la pelota»
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha pedido que «se aclare cuanto antes» la actual «indefinición de quiénes pueden votar y quiénes no» en función de la llamada ‘ley de nietos’, un asunto en el que el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) «se están pasando la pelota».
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Vaquero se ha pronunciado de este modo después de que este pasado miércoles el Constitucional decidiera no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no demuestren que son descendientes de exiliados, al considerar prematura la impugnación presentada.
La portavoz del PNV ha emplazado a que «se aclare cuanto antes» este asunto «muy polémico». «Se están pasando ahora la pelota entre el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional; el Tribunal Constitucional dice que termine el trámite en el Tribunal Supremo. Se tienen que dar garantías para que las personas afectadas sepan si pueden o no pueden votar», ha subrayado.
El PSOE niega que negocie con Frente Amplio para que no que presente en ciertas provincias
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado este jueves que existan negociaciones con el Frente Amplio para que la coalición de izquierda no se presente al Congreso en algunas circunscripciones el 29N donde ‘a priori’ los socialistas tienen más opciones de obtener escaño.
En una entrevista, preguntada por el hecho de que la coalición CHA-Frente Amplio Aragón haya decidido no presentarse a la Cámara Baja por la circunscripción de Teruel para evitar la dispersión del voto, Torró ha asegurado que la única negociación que se ha llevado a cabo entre ambas formaciones es la relativas al acuerdo del Senado.
El PSOE reclama al PP que deje que sean los medios los organizadores de debate y acepta uno de vivienda
La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha reclamado al PP que deje que sean los medios de comunicación los encargados de organizar los debates para la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha confirmado que su partido aceptaría debatir sobre vivienda. «No tendremos ningún problema en sentarnos», ha dicho.
Así ha respondido la número 3 del PSOE en una entrevista en la Cadena SER, que ha recogido Europa Press, después de que el director de campaña del PP, Miguel Tellado, haya propuesto a los socialistas un ‘cara a cara’ sobre vivienda, con la participación de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
A este respecto, Torró ha afirmado que no debe ser Tellado la persona que diga «cómo, de qué manera y en qué sitio» se debe realizar un ‘cara a cara’, sino que es una labor de los medios, y ha recordado que el PP también puede debatir de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso que abordará los decretos del Gobierno. «A ver si vota a favor y por una vez está al lado de los ciudadanos», ha añadido.
El Gobierno ve un mensaje de «radicalidad» en la designación de Álvarez de Toledo como nº 2 de Feijóo
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado la designación de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo como ‘número dos’ del PP en la lista al Congreso por Madrid por detrás de Alberto Núñez Feijóo y considera que es un mensaje de «radicalidad».
López ha tirado de símil futbolístico, asegurando que Feijóo «ha reforzado el extremo derecho y está abandonando el centro del campo», considera que se trata «toda una declaración de intenciones» y la «constatación de la radicalidad» del principal partido de la oposición.
Sobre la designación del siguiente en la lista, el portavoz del PP, Borja Sémper, que irá de ‘número tres’ López ha admitido que «tiene otro talante» aunque le ha acusado de decir unas cosas cuando estaba fuera del partido distintas a las que defiende ahora, según ha afirmado.
Borja Sémper será el nº 3 de Feijóo por Madrid
El PP ha confirmado a Borja Sémper como el número tres en la lista electoral de Alberto Núñez Feijóo, por detrás de Cayetana Álvarez de Toledo.
Aznar recibe una condecoración del Congreso de Colombia por su aportación a la democracia, que defiende «sólo con la ley»
El ex presidente del Gobierno español José María Aznar ha recibido la Orden de la Democracia Simón Bolívar de manos del Congreso de Colombia –donde se encuentra con motivo de la presentación de su libro ‘Orden y Libertad’–, en reconocimiento a «su amistad con Colombia y su compromiso con el fortalecimiento institucional y la democracia».
El presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, ha destacado durante la entrega del galardón que el expresidente español está unido al país sudamericano por «una amistad que ha trascendido los años, las distancias, las responsabilidades de gobierno construidas sobre la confianza, el respeto mutuo y las convicciones compartidas».
«Las verdaderas amistades, como los principios, no tienen fecha de vencimiento», ha dicho, antes de subrayar que «la democracia no es una conquista definitiva, es una responsabilidad permanente y de ello sí que ha dado ejemplo el (ex) presidente Aznar».
Asimismo, ha destacado que el último libro de Aznar supone «una reflexión que recuerda que defender la democracia exige proteger las libertades, fortalecer las instituciones y respetar los límites del poder». «Como hemos insistido desde la presidencia del Senado, no basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles con hechos», ha agregado.
Vivas ve «inaceptable» el «incumplimiento» del Gobierno de «sus obligaciones constitucionales»: «No está a la altura»
El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de la falta de «normalidad» en Ceuta por el «manifiesto incumplimiento» de sus «obligaciones constitucionales» a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.
En una entrevista en, Vivas ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su «dejación de fronteras» y ha insistido en que, como jefe del Ejecutivo, tiene el mandato de proteger la integridad del territorio, la soberanía y los derechos de los ciudadanos, que «en el caso de Ceuta están sensiblemente mermados desde hace tres meses».
El presidente ceutí ha cuestionado, por un lado, la falta de preparación en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio, ya que la capacidad de acogida de menores de Ceuta «había pasado de 180 a 800» en una semana. Además, ha afirmado que hizo una «petición de socorro» a todos los ministerios implicados para que hubiera refuerzos policiales, se desplegara al Ejército y se decretara la situación de emergencia.
EEUU justifica la denegación del visado a Ada Colau advirtiendo de que entrar al país «es un privilegio, no un derecho»
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha justificado este jueves la decisión de denegar el visado a la exalcaldesa de Barcelona y candidata a la Presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, Ada Colau, advirtiendo de que la entrada al país norteamericano «es un privilegio, no un derecho». El Gobierno estadounidense responde así a las acusaciones de la dirigente política, que ha achacado la prohibición de viajar a Puerto Rico a un «veto político» e ideológico por su participación en una flotilla de ayuda a Gaza.
Un portavoz del Departamento de Estado ha señalado a Europa Press que, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, la Administración está «poniendo los intereses estadounidenses primero en nuestro proceso de visados». «Como ha dicho el secretario Rubio, un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho», ha aseverado la diplomacia norteamericana, detallando que cada solicitud se evalúa «caso por caso tras una revisión rigurosa y una investigación exhaustiva para determinar si el individuo es elegible bajo la ley estadounidense».
Temas:
- Directo
Illa defiende el voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’: «El derecho a voto es sagrado»
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este jueves que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ voten en los comicios del 29 de noviembre después que el Tribunal Supremo suspendiera el voto a aquellos que no demuestren ser descendientes de exiliados: «El derecho a voto es sagrado».
Ha argumentado que si se tiene el pasaporte español se debe poder votar, ya que es un derecho «fundamental», y ha lamentado que se ponga en cuestión la legitimidad de las elecciones por parte de algunos sectores, como las críticas al voto por correo, ha dicho en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.
«Me sabe mal que 168.000 personas que tienen el pasaporte español, por una decisión sin precedentes del Tribunal Supremo, no puedan ejercer este derecho, cuando lo han ejercido algunos de ellos en anteriores convocatorias electorales», ha dicho.