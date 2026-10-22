Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo elige a Álvarez de Toledo como su número dos en la lista de Madrid al Congreso

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, acompañará al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, como número dos de la lista por Madrid a la Cámara Baja en las elecciones del próximo 29 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO.

Esta era una de las principales incógnitas que Génova no había resuelto todavía, después de que en los últimos días haya ido revelando en redes sociales el nombre de diferentes cabezas de listas al Congreso para las generales del 29-N. Este mismo miércoles se han conocido por esta vía los candidatos que irán de número uno por cada una de las circunscripciones de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Con todo, el propio Feijóo ya apuntó este martes a la posibilidad de que fuera finalmente Cayetana Álvarez de Toledo quien ocupase el segundo lugar de la lista del PP por Madrid al Congreso. En una entrevista en Herrera en Cope, el jefe de la oposición situó a la elegida como diputada en la Carrera de San Jerónimo, mientras que Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y la otra opción que sonaba con fuerza en las quinielas, es eurodiputada.

Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de la falta de «normalidad» en Ceuta por el «manifiesto incumplimiento» de sus «obligaciones constitucionales» a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.

En una entrevista, Vivas ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su «dejación de fronteras» y ha insistido en que, como jefe del Ejecutivo, tiene el mandato de proteger la integridad del territorio, la soberanía y los derechos de los ciudadanos, que «en el caso de Ceuta están sensiblemente mermados desde hace tres meses».

El presidente ceutí ha cuestionado, por un lado, la falta de preparación en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio, ya que la capacidad de acogida de menores de Ceuta «había pasado de 180 a 800» en una semana. Además, ha afirmado que hizo una «petición de socorro» a todos los ministerios implicados para que hubiera refuerzos policiales, se desplegara al Ejército y se decretara la situación de emergencia.

Por otro lado, ha defendido que el «ataque» a la «integridad territorial» debió ser contestado con «unas medidas proporcionales al daño causado», que a su juicio debería haber sido a la salida «inmediata» de las personas migrantes que «se quedaron».

«Todas estas son cuestiones que ponen de manifiesto un incumplimiento por parte del gobierno de la nación de sus obligaciones constitucionales que me parece absolutamente inaceptable», ha aseverado.