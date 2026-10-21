Inés Arrimadas reaparece para sentenciar a Gabriel Rufián: «No le sacan del Congreso ni los GEO»

Las elecciones del 29 de noviembre en España están levantando ampollas entre la izquierda y ya están dejando los primeros damnificados por el camino. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, trató de aunar a los partidos de izquierdas para lograr un gran frente con el que darle la vuelta a las encuestas -a todas menos al CIS de Tezanos, ahí ya se cocina solo-. Sin embargo, la jugada no le ha salido como quería y finalmente será el candidato de ERC el próximo 29-N.

«Un espectáculo dantesco», así definía el propio Rufián las últimas noticias acerca de los pactos de las izquierdas para presentarse a las elecciones del 29 de noviembre. Y las reacciones no han tardado en aparecer.

Inés Arrimadas, que dirigió Ciudadanos entre 2020 y 2023, ha vuelto a cargar contra Gabriel Rufián con una frase de tono irónico: «A Gabriel Rufián no le sacan del Congreso ni los GEO. Le da igual presentarse con ERC, con Podemos o con la Falange». Con estas palabras, y recuperando un antiguo vídeo suyo en la tribuna del Congreso de los Diputados, la ex dirigente cuestiona que las siglas sean importantes para el diputado republicano cuando se trata de conservar su escaño.

La crítica llega justo cuando se ha cerrado la candidatura de Rufián. ERC ratificó el martes sus listas para las elecciones generales del 29 de noviembre: Rufián encabeza la de Barcelona y el líder del partido, Oriol Junqueras, ocupa la penúltima posición.

La referencia a Podemos tiene una explicación concreta. ERC ha firmado con la formación morada un acuerdo de colaboración para estos comicios: Podemos no se presentará en Cataluña, cuatro personas vinculadas a ese partido figuran como independientes en las listas republicanas y Rufián participará en actos con Irene Montero, cabeza de lista de Podemos.

El fracaso de la lista unitaria

Durante semanas, Rufián defendió un frente común de las izquierdas, aunque esa postura no coincidía con la de la dirección de su partido. Tal es así que el pasado 16 de octubre reconoció que su propuesta de candidatura unitaria había fracasado y pidió disculpas por ello. A su juicio, era el momento adecuado para un acuerdo que reuniera a Podemos, ERC, los Comuns y otras fuerzas de izquierda, tanto estatales como soberanistas.

Finalmente, el Frente Amplio registró ese mismo día su coalición ante la Junta Electoral Central. La forman IU, Movimiento Sumar, los Comuns, Más Madrid y Chunta Aragonesista, entre otros, pero no Podemos.

Por su parte, Rufián siempre ha negado el haberse planteado abandonar ERC para liderar la confluencia de izquierdas y asegura ser siempre leal a su partido.

Una relación de choques y algún gesto

Los enfrentamientos entre ambos no son nuevos. En 2017, durante la campaña de las elecciones catalanas, Rufián atacó a Ciudadanos y a Arrimadas, entonces su candidata, y llegó a vincular al partido naranja con la Falange y con el PP.