Maricarmen fue administradora única y luego consejera de una empresa dedicada a la «inversión en inmuebles» y a la «explotación de alquileres»

La difunta Maricarmen, la vecina que el Gobierno de Pedro Sánchez eligió como rostro de su polémico Real Decreto-ley de Vivienda, no era el mejor ejemplo posible para la cruzada del Ejecutivo contra los propietarios. Antes de convertirse en icono de la izquierda contra los desahucios, se sentó en el consejo de JINUR S.A., una inmobiliaria que durante décadas se dedicó exactamente a lo que hoy demoniza Moncloa: comprar viviendas para «explotarlas» en alquiler.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, a partir de la nota simple de la entidad aportada por el Registro Mercantil, la vecina que fue desahuciada tras pasar 20 años ocupando una vivienda de Retiro (Madrid) con un extinto contrato de renta antigua, ejerció como vicesecretaria del Consejo de Administración de la mencionada empresa dedicada a la «realización de inversiones en bienes inmuebles y su explotación en forma de arrendamientos, así como la urbanización y parcelación de solares».

María del Carmen Abascal Martín, nacida el 2 de noviembre del año 1938, tal y como dicta el documento consultado y el propio DNI de la reciente fallecida al que ha tenido acceso este periódico, fue nombrada consejera de JINUR S.A el 1 de julio de 1994 en su «Junta Universal de Accionistas».

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) de María del Carmen Abascal Martín. (Pinchar para ampliar)

El texto que recoge su pertenencia al departamento administrativo también detalla que los consejeros cuentan con facultad para «representar a la sociedad en juicio» y fuera, así como «contratar», acudir a actos o negociaciones y administrar «toda clase de bienes inmuebles y mobiliarios» de la entidad.

FRAGMENTO DE LA NOTA SIMPLE que señala el nombramiento de María del Carmen Abascal Martín como consejera de JINUR S.A. (Pinchar para ampliar)

Según la información registral analizada, su nombramiento como parte del Consejo de Administración de esta entidad se produjo junto al de otros tres colegas. En realidad, tanto Maricarmen como esos otros tres consejeros ya formaban parte del órgano noble de FIEBA SA, otra compañía también dedicada a la inversión inmobiliaria a gran escala que se fusionó con JINUR SA. En esta compañía, además, Maricarmen Abascal figuró durante varios años como administradora única.

DATOS DE PUBLICACIÓN. Anuncio del Registro Mercantil de Madrid donde Maricarmen Abascal figura como administradora única de la compañía FIEBA SA. (Pinchar para ampliar)

Todos ellos formalizaron su salida de FIEBA SA, que el propio Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1982 califica como empresa «de inversión mobiliaria», en agosto de 1994 tras haber desembarcado un mes antes en JINUR SA. El movimiento, sin embargo, sólo fue un traslado natural de recursos de una sociedad a otra puesto que ambas sociedades compartían su domicilio social en la calle Pradillo, 36 de Madrid. Es decir, eran -en esencia- un mismo fondo de inversión inmobiliaria.

Según la información contrastada por este periódico a partir de documentos oficiales extraídos del Registro Mercantil de Madrid, el Consejo de Administración de JINUR SA acordó aceptar el cese de Maricarmen Abascal Martín como vicesecretaria tan solo un año después, el 1 de julio de 1995. Junto a ella abandonó el cargo la secretaria con la que había compartido años previos de actividad laboral.

CESIONES. Composición del Consejo de Administración de la compañía FIEBA SA donde aparece Maricarmen Abascal junto a los otros consejeros que posteriormente formaron parte de JINUR SA. (Pinchar para ampliar)

Cinco años más tarde, en el 2000, la denominación social de JINUR SA también desapareció para pasar a formar parte -a través de una nueva fusión- de BASCADI SA. Se trata, de nuevo, de otra compañía dedicada a la inversión inmobiliaria.

No era una empresa «farmacéutica»

Ni la vecina madrileña, ni su abogada, ni el Sindicato de Inquilinas detallaron públicamente en los años que duró el proceso de desahucio dónde trabajó Maricarmen Abascal. De hecho, a lo largo de los años hubo diferentes contradicciones que nunca terminaron de ser aclaradas por la protagonista o su entorno. Únicamente trascendió, desde su círculo, que estudió taquimecanografía y secretariado.

En las semanas más críticas y mediáticas del lanzamiento, en las redes sociales y los medios de comunicación se extendió el rumor de que la anciana había sido funcionaria. Sin embargo, el diario El País apuntó, en base a una entrevista realizada por el propio diario a la mujer en 2024, que Maricarmen había trabajado como «secretaria del Consejo de Administración de una empresa farmacéutica».

Este periódico ha analizado los objetos sociales de todas las sociedades en las que Maricarmen Abascal ha ocupado una posición de poder administrativo y en ninguno figuran negocios farmacéuticos de ningún tipo.