Maricarmen era una burda mentira

Por una elemental cuestión de respeto, que no es incompatible con desvelar la verdad, la figura de la fallecida Maricarmen obliga a un ejercicio de mesura y contención, que tampoco es incompatible con la obligación de contar los hechos tal como son. OKDIARIO publica hoy una información que, ciertamente, desmonta el relato construido en torno a esta octogenaria convertida en referente social y moral de una izquierda que la elevó a sus particulares altares para manipular e invertir la realidad.

La vivienda, el gran fracaso del sanchismo, convertida en ariete de la campaña electoral aprovechando el desahucio y muerte de Maricarmen. Pero el relato, decimos, se les ha roto de cuajo, no sólo ya al descubrirse que entre los dirigentes socialistas hay quienes veían buitres en casa ajena sin reparar en los buitres de la propia, como le ocurrió a la ya extinta portavoz socialista Montse Mínguez.

Ahora el descubrimiento de OKDIARIO de que la mismísima Maricarmen fue consejera y administradora única de un fondo dedicado a la «inversión en inmuebles» y a la «explotación» de alquileres revela hasta qué punto todo ha sido una gigantesca mentira, un embuste trazado a conveniencia de la izquierda para generar un clima de tensión social que lograra el milagro de evitar la caída del sanchismo el próximo 29-N. Sánchez utilizó el caso Maricarmen para convocar elecciones, pero en este turbio culebrón en el que la izquierda fabricó groseramente falsos buitres sin escrúpulos, los verdaderos buitres eran otros.

Porque si Maricarmen fue víctima de un fondo buitre —una falsedad en toda regla—, los buitres del fondo —Pedro Sánchez al frente de la cuadrilla progresista— ya saben que el tiro les ha salido por la culata. Maricarmen, su historia, era un gigantesco embuste. Su muerte obliga a la mesura por una elemental cuestión de respeto, pero la mesura no es incompatible con contar la verdad: Maricarmen fue consejera y administradora de una de esas empresas a las que la izquierda —jamás OKDIARIO— llama «fondos buitre». Ironías del destino.