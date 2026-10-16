La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimite acorralada por los negocios inmobiliarios de su pareja

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que iba a ser cabeza de lista al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que «da un paso atrás» en política tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, dando a entender su renuncia a repetir como diputada del Congreso.

La hasta ahora portavoz socialista asegura en sus redes sociales que se marcha con la «conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios». Y añade que ha decidido dar un «paso atrás» convencida de que es «lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías».

Montse Mínguez ha tomado la decisión de dimitir tras descubrirse los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez, quien controla un holding empresarial que gestiona, al menos, 30 viviendas en España por las que declaró ingresos de 1,3 millones de euros en el año 2025.

Además, Vélez aparece vinculado a dos sociedades en Panamá, que forman parte de un conglomerado familiar histórico y que han generado dudas y críticas sobre la transparencia fiscal de sus negocios.

La pareja de Montse Mínguez administra también promotoras como Velrou 2007 SL (que incluye el asesoramiento patrimonial), Natalimir SL y Vevise 1978, dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles y promoción constructora.

En pleno debate sobre la vivienda y a punto de tramitarse los decretos ley que permitirán recoger en la legislación los cambios legales que recogía el «decreto Maricarmen», que tumbó en su día el Pleno del Congreso, el estallido de los negocios de la pareja de Montse Mínguez ha caído como una auténtica bomba en la organización socialista.

De hecho, pese a que ella siempre ha defendido la «legalidad» y «limpieza» en todas sus actuaciones como representante público, se ha hecho público que, durante su etapa como primera teniente de alcalde, presidió la Junta de Gobierno que aprobó una modificación urbanística en Ciutat Jardí, el sector en el que su pareja desarrolló posteriormente una promoción residencial de lujo.

Ese cúmulo de informaciones ha ido acorralando a Mínguez, quien en sus intervenciones como portavoz del PSOE acuñó frases del estilo «Con los fondos buitre o con las familias» o «Se trata de que la vivienda sea considerada como un derecho, no como un negocio».