Inda desmonta a la portavoz del PSOE tras manipular sus palabras: «Mienten ustedes más que hablan»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha desmontado este miércoles los ataques de la portavoz socialista, Montse Mínguez, en El programa de Ana Rosa. Tras el intento de la dirigente del PSOE de manipular unas declaraciones previas para victimizar a Pedro Sánchez y acusarle de llamar al jefe del Ejecutivo «enfermo terminal», Inda ha desmontado a la portavoz del PSOE tras manipular sus palabras: «Mienten ustedes más que hablan. He dicho que si tuviera una enfermedad terminal, le mentiría al médico y palmaría por lo mentiroso que es.»

El uso político del caso Maricarmen

La tensión en la mesa de debate ha comenzado cuando la portavoz del PSOE ha intentado justificar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez utilizando el reciente desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años. En plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, Mínguez ha defendido que el Ejecutivo intentó aprobar los decretos de vivienda por «urgencia» ante lo que ha calificado como un «estallido social».

«Se nos puso la piel de gallina al ver que una mujer de 87 años acababa ingresada. Se puso en marcha toda la maquinaria del Gobierno», ha asegurado la socialista, obviando que la izquierda lleva más de ocho años en el poder sin dar solución a la crisis inmobiliaria. Además, Mínguez ha aprovechado su intervención para cargar contra el descontento en las calles, asegurando que le hace «mucha gracia cuando escucho que hay un sentir en la calle que sólo insulta. A mí esa España que sólo insulta no me representa».

El rifirrafe entre Inda y Mínguez

Pero el verdadero choque se ha producido cuando la portavoz socialista ha intentado manipular unas palabras pronunciadas por Eduardo Inda al inicio del programa. Mínguez ha pedido «sosegar la mesa» porque, según ella, había escuchado al director de OKDIARIO llamar «tirano» y «enfermo terminal» al presidente del Gobierno.

Durante su intervención a primera hora de la mañana, Eduardo Inda fue tajante al describir la credibilidad del jefe del Ejecutivo: «Hay que decirle que el cuentito este del cambio de opinión, no. Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. Es un tío que, insisto, tiene una enfermedad terminal y le mentiría al médico y palmaría por lo mentiroso que es», haciendo uso del condicional en un supuesto caso que la dirigente socialista ha demostrado que ha sido incapaz de comprender.

La respuesta de Inda no se ha hecho esperar, frenando la manipulación de la dirigente socialista. «Yo no le he llamado enfermo terminal. Creo que es un tirano, pero no le he llamado enfermo terminal», ha aclarado tajantemente, recordando sus palabras exactas pronunciadas sobre las 9:15 de la mañana para ilustrar las continuas mentiras del líder socialista.

«Lo que he dicho yo es que si Pedro Sánchez, que es un mentiroso compulsivo, tuviera una enfermedad terminal y va al médico, le mentiría y palmaría», ha sentenciado Inda. Para rematar su intervención, el director de OKDIARIO ha lanzado un contundente dardo a la bancada socialista que resume la credibilidad del actual Gobierno: «Es lo que yo he dicho, no mienta. Es que mienten más que hablan. Digan alguna vez una verdad, sólo una».