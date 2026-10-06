Eduardo Inda analiza en La Antorcha el adelanto electoral: «Cuidado porque Sánchez ya hizo trampas en 2023»

Eduardo Inda ofrece las claves sobre el proceso electoral en el programa especial de La Antorcha sobre las elecciones del 29-N. Antes de entrar en materia electoral, ha destacado las tres primicias adelantadas por este diario: «La noticia del año, que era el no de Junts, la dio OKDIARIO. Al día siguiente sobre la posibilidad del adelanto electoral dijimos que venía desde el núcleo del mismísimo Gobierno y nos comentaban con un entrecomillado que «ya no descartamos nada» y dábamos a entender que iba a haber elecciones. Luego dijimos que había querido convocarlas el viernes pero lo pospuso para darle otra vuelta durante el fin de semana, y el domingo por la mañana ya salimos diciendo que el lunes se iba a producir la convocatoria».

El director de este medio analiza el discurso de Pedro Sánchez en el que dibujó a España como el país de las maravillas: «No ha citado a Ceuta porque no le interesa y porque está encantado con la gente que ha invadido Ceuta. Es rehén de la dictadura alauita, así que cuanto menos hable de Ceuta, mejor, porque si no el jefe Mohamed se cabrea. Va a intentar movilizar a la gente. En el 23 también estaba muerto y resucitó. Cuidado, no vendamos la piel de Sánchez antes de cazarlo, es muy peleón, muy trabajador y sobre todo, muy importante, ya hizo trampas en el 2023».

Inda insiste en esta clave como un aspecto fundamental y recuerda las pruebas al respecto que este diario ha publicado: «Que hace trampas lo revela en un audio que publicó OKDIARIO de la número 1 del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, que confiesa y pide que voten los muertos en esas elecciones. Va a haber trampas, ya las hubo en el 23. Insisto, no lo digo yo, lo dice Lorena Suárez en una grabación. Pide votos de muertos y que vote gente aunque no tenga el pasaporte, aunque no lo acredite. Eso está grabado, es incontrovertible».

Sobre la movilización de la izquierda en el campamento desplegado en la puerta del Sol por MariCarmen, el periodista piensa que «a Sánchez le importa MariCarmen lo mismo que a mí la liga de pim-pom de Tanzania o la liga de ajedrez de Ruanda. Mari Carmen es una jeta y él es un jeta, se han retroalimentado, han visto una ventana de oportunidad y la han aprovechado. Si les importasen las Maricarmen de la vida habrían hecho vivienda social y es el presidente de la democracia que menos vivienda ha construido».

Y tiene claro que lo que buscan con esta maniobra es tapar la agenda informativa diaria sobre Ceuta y la corrupción: «Ellos quieren imponer el debate sobre la vivienda en la campaña porque dicen que quien impone un debate lo acaba ganando, y es verdad. Aprobar uno de los decretos en la Diputación Permanente del Congreso es de una maldad infinita, es un fraude, pero no deja ser maquiavélicamente genial, eso puede hacer que el debate de la vivienda llegue hasta la recta final».

Un campo de minas

A pesar de que son muchos los que piensan que las próximas elecciones del 29-N pueden estar ya vistas para sentencia, Inda prefiere ser cauto: «La derecha tiene la capacidad proverbial e innata de, con perdón, cagarla en las elecciones generales. Pensar que ya está todo ganado sería lo peor que puede hacer el PP, y creo que están curados de espanto». Además, dibujó el panorama que puede encontrarse Alberto Núñez-Feijoo si finalmente llega a La Moncloa: «El campo de minas que le espera a este señor como futuro presidente del Gobierno es terrible. Yo desde luego no le arriendo la ganancia y que Dios le pille confesados a él y al señor Abascal».

Analizando cómo debería proceder Feijóo en caso de ser el nuevo presidente del Gobierno, el director de OKDIARIO tiene pocas dudas: «Habría que hacer una derogación radical del sanchismo, porque si no se hace no podrá formar gobierno, ya que VOX no va a pasar por por el aro de dejar el sanchismo a medias. Aquí lo que hay que hacer es reconstruir España. Y para hacer esas dos cosas tienes que lograr hacer lo que dijo Feijóo en las anteriores elecciones en el 2023: derogar el sanchismo de la A a la Z».

Para acabar, cuestionado sobre qué se juega España en las elecciones del 29-N, Inda plantea una disyuntiva rotunda: «Se juega democracia o no. Democracia o una autocracia. Y que nadie olvide una cosa: si Sánchez sigue gobernando la venganza sobre los españoles libres, sobre los españoles demócratas, sobre la gente de bien de este país, será terrible. Nos jugamos la democracia».