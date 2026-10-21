Cayetana Álvarez de Toledo acompañará a Feijóo como nº 2 de la lista por Madrid

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, acompañará al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, como número dos de la lista por Madrid a la Cámara Baja en las elecciones del próximo 29 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO.

Esta era una de las principales incógnitas que Génova no había resuelto todavía, después de que en los últimos días haya ido revelando en redes sociales el nombre de diferentes cabezas de listas al Congreso para las generales del 29-N. Este mismo miércoles se han conocido por esta vía los candidatos que irán de número uno por cada de una de las circunscripciones de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Con todo, el propio Feijóo ya apuntó este martes a la posibilidad de que fuera finalmente Cayetana Álvarez de Toledo quien ocupase el segundo lugar de la lista de PP por Madrid al Congreso. En una entrevista en Herrera en Cope, el jefe de la oposición situó a la elegida como diputada en la Carrera de San Jerónimo, mientras que Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y la otra opción que sonaba con fuerza en las quinielas, es eurodiputada.

Frente al perfil de Margarita Robles, ministra de Defensa y segunda en la lista de Pedro Sánchez al 29N, Feijóo declaró que su número dos «ha votado en contra de la amnistía, ha pedido la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales (que la señora Robles no dejó comparecer) y nunca sería diputada si su Gobierno no aprueba el Presupuesto». Feijóo criticó que Robles es la ministra de Defensa que ha gastado más dinero y menos cuentas ha rendido.

La «era de la indecencia»

En declaraciones este martes a los medios, antes de participar en un café con jóvenes en Almería, Cayetana Álvarez de Toledo defendió la «revolución de la decencia» que promueve su partido como proyecto para el país de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre frente a una izquierda que «no sabe gobernar y no respeta las urnas».

Además, subrayó que la próxima cita electoral es «absolutamente decisiva para la democracia», ya que va a suponer «elegir entre la decencia y la delincuencia». «Vamos a volver a fijar el listón moral de la vida pública», que «en estos años se ha convertido en un auténtico vertedero», señaló Álvarez de Toledo, para quien la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno será recordada como la «era de la indecencia», según recogió Ep.

Para la dirigente popular, el PSOE enfrenta las elecciones con «la fórmula de siempre», basada en el «miedo, fraude, odio, violencia y enfrentamiento entre españoles». «Yo no quiero una España como la Venezuela de Maduro ni como la Francia de Mélenchon», manifestó, en alusión a los disturbios en el país galo.

En este sentido, aseguró que la llegada de Feijóo a la Moncloa supondría «volver a tener un Estado fuerte» a través de un proyecto de «reconstrucción nacional» y de «regeneración de la vida pública» que «garantice la libertad y el orden, porque no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad».

Este miércoles, el PP ha comunicado que Cristina Teniente liderará la lista al Congreso por Cáceres, y Teresa Tortonda Gordillo, por Badajoz.

En cuanto a Castilla-La Mancha, al nombre de Carmen Fúnez, vicesecretaria general de Sanidad y Política Social del PP, que repetirá como número uno por Ciudad Real, se suman el de Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, que encabezará la plancha por la provincia; Raquel Oliver Chico, por Cuenca; Francisco Navarro Cebrián, por Albacete, e Itziar Asenjo, por Guadalajara.