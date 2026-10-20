Feijóo sobre un pacto con Abascal para frenar a la izquierda en el Senado: «Si Vox está a la altura, el PP lo estará»

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno el 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes que su formación está en conversaciones «discretas» con Vox para buscar una «fórmula» que impida caer en el «error» de «facilitar al sanchismo» el control del Senado. «Si Vox está a la altura, el PP lo estará», ha asegurado en una entrevista en Herrera en Cope.

A la pregunta de si esa fórmula pasa por la integración de candidatos de Vox como independientes en las listas del PP o por la compensación con senadores autonómicos tras las elecciones regionales del próximo 23 de mayo, a cambio de que los de Abascal no concurran al Senado, Feijóo ha sugerido esta segunda opción como más viable. Pues aquí, ha recordado que han sido los pactos de ambas formaciones en varias autonomías los que han permitido a los de Santiago Abascal tener cinco escaños en la Cámara Alta.

«Ellos saben hasta dónde podemos llegar. Ellos saben que tenemos sentido de Estado. Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula», ha declarado Feijóo.

El presidente del PP ha recalcado que «ya ha una fórmula» y ha expuesto que Vox tiene «cinco senadores» en este momento que «son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos». «Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox», ha incidido, añadiendo que el Grupo Popular tiene más de 130.

Junto a ello, Feijóo ha manifestado que «en este contexto hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro», pero ha apelado a la «discreción». «Respeto y discreción es lo que hemos acordado y yo lo voy a cumplir, pero no le voy a ocultar que sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta del Senado», ha sostenido.

«Tenemos el compromiso de optar, no sólo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos. Yo trabajaré para ello», ha asegurado.

«Mantener el Senado fuera del sanchismo no es sólo una obligación para el PP, es un reto que nos convoca a todos. Nosotros intentamos hacer las cosas bien y explicarlas. Los pactos encapuchados se los dejamos al PSOE, a las fuerzas de izquierda y a Bildu. Los pactos transparentes son los que hemos con el partido de Vox», ha añadido Feijóo, citando también los acuerdos alcanzados por los populares con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias para estas elecciones.

«Sacrificios»

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió este lunes implícitamente al PP que se «sacrifique» para hacer frente a la amenaza que supone la coalición de los socialistas y la extrema izquierda agrupada con el nombre de Senado de Progreso, que pretende hacerse con una mayoría de tres quintos de la Cámara Alta, clave en los nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«La alianza de Sánchez con esa extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición. Nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda», señaló Abascal en una declaración institucional en la sede de Bambú.

Número dos del PP por Madrid

Asimismo, a la pregunta de quién será su número dos en la lista por Madrid, Feijóo ha dado pistas que apuntan a la diputada nacional y portavoz adjunta en el Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que está en las quinielas junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Sin embargo, Ezcurra es eurodiputada y Feijóo ha situado en la entrevista a su próxima número dos en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura.

Frente al perfil de Margarita Robles, ministra de Defensa y segunda en la lista de Pedro Sánchez al 29N, Feijóo ha declarado que su candidata «ha votado en contra de la amnistía, ha pedido la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales (que la señora Robles no dejó comparecer) y nunca sería diputada si su Gobierno no aprueba el Presupuesto». Feijóo ha añadido que Robles es la ministra de Defensa que ha gastado más dinero y menos cuentas ha rendido.