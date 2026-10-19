Feijóo firma su ‘Contrato con España’: «Los ciudadanos necesitan un presidente que les diga la verdad siempre»

El presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes su ‘Contrato con España’ donde ha adquirido una serie de compromisos si llega a la Moncloa en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Uno de ellos, sobre el que ha incidido para marcar distancia con Pedro Sánchez, consiste en no mentir a los ciudadanos.

«Los españoles necesitan un presidente que les diga la verdad siempre», ha recalcado Feijóo en una intervención realizada ante cuadros del partido en el Espacio Larra, cerca de la sede nacional del partido.

«No basta con un programa, que también presentaremos. Hace falta un compromiso personal de qué voy a hacer, donde queden claras mis prioridades. Un compromiso en el que respondo yo con mi nombre y mi trayectoria. Este es el compromiso que hoy contraigo con España», ha enfatizado.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de «restaurar el pacto entre los ciudadanos y el Estado», es decir, que «el ciudadano cumple y el Estado responde».

Junto a ello, ha citado también otros compromisos, como hacer cumplir la ley para que «nadie vuelva a estar por encima» de la misma, trabajar para que el esfuerzo de los ciudadanos valga la «pena» y defender la unidad de los españoles. «España no es propiedad de un gobierno, mucho menos de una sola persona, es patrimonio de todos, de ciudadanos libres e iguales», ha subrayado.

Desde Génova han recordado que Feijóo ya firmó un ‘Contrato con Galicia’ antes de las elecciones autonómicas de 2009, en un acto que se celebró en la Plaza del Obradoiro. «Si lo hubiera incumplido, no le habrían reelegido más», han señalado fuentes de su equipo recogidas por Ep, subrayando que después logró otras tres mayorías absolutas en 2012, 2016 y 2020.

(Habrá ampliación)