El PP trolea a Sánchez y Begoña por copiar su beso electoral a la pareja corrupta de los Kirchner

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha troleado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la procesada Begoña Gómez comparando su beso electoral con el que protagonizaron la pareja corrupta de los Kirchner con idéntico lema: «La fuerza del amor». Una copia de la que se ha jactado el PP: «Todo es mentira. Hasta el amor».

El PP se ha pronunciado así en un tuit, en el que ha rescatado el publicado en octubre de 2011 por la entonces candidata argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con dicho lema con una foto abrazando a su marido, Néstor Kirchner, quien había fallecido varios meses antes. Al lado de ese tuit ha puesto un pantallazo del difundido este sábado por el PSOE, con una imagen del beso de los Sánchez con dicho lema, y el mensaje «La fuerza que puede con todo».

Ante semejante copia ha ironizado con que hasta el amor es mentira.

Sánchez metió este sábado a su mujer en campaña en un mitin del PSOE en Fuenlabrada con esta burda copia. Además de la similitud del beso y el lema, tanto la esposa de Sánchez como Kirchner comparten procesamiento por corrupción. Kirchner acabó condenada y la mujer de Sánchez está pendiente de ser juzgada por tráfico de influencias y malversación.

Beso con Ábalos

El PP también difundió ayer un meme del beso de Sánchez a su mujer sustituyendo a ésta por el condenado José Luis Ábalos, quien se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia. «La foto de la campaña», publicó junto a la imagen.

Este meme y el troleo del PP a Sánchez ha escocido en las filas del PSOE. Por ejemplo, el socialista Rafael Simancas, ha reaccionado señalando en la misma red social que «toda la campaña de PPVOX consiste en responder a la campaña del PSOE», a lo que ha añadido: «Vamos bien».

Sin embargo, a Simancas le ha salido el tiro por la culata, ya que ha recibido un aluvión de críticas y numerosos memes. Por ejemplo, una tuitera le ha respondido indicando que «toda la campaña del PSOE consiste en imitar a los autócratas populistas corruptos de los Kirschner» en 2011: «La fuerza, la razón amorosa nos va a permitir neutralizar esos reductos de odio». «Hasta en lo del beso les han imitado. Patética performance», agrega.

Otro tuitero ha comentado: «Imposible igualaros», y acompaña su texto con un meme en el que aparecen el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con una camiseta con el lema de «soy feminista porque soy socialista; la ex portavoz del PSOE Montse Mínguez, quien ha dimitido acorralada por los negocios inmobiliarios de su pareja, luciendo el eslogan «la vivienda no es un negocio»; y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, doblemente imputado en el Caso Plus Ultra, con el lema «ser socialista es tener muy poco».

También aparecen en la imagen Sánchez luciendo la frase «la amnistía es inconstitucional» y el ministro de Transportes, Óscar Puente, con la frase «yo no soldé la vía», en referencia a la tragedia en Adamuz (Córdoba).