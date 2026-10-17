El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado este sábado a su esposa, Begoña Gómez, ante la militancia del PSOE: «Te quiero, estamos más unidos que nunca». Un gesto al que mujer del presidente ha reaccionado con satisfacción llevándose la mano al corazón. Por su parte, los socialistas han peloteado a su líder con aplausos y poniéndose en pie al grito de: «¡qué bonito, qué bonito!».

De esta forma, Sánchez ha metido en precampaña a su mujer, imputada por tráfico de influencias y malversación, delitos por los que será juzgada por un jurado popular. El juicio está pendiente sólo de que se le ponga fecha.

Esta declaración de amor ha tenido lugar al comienzo del mitin de Sánchez tras ser proclamado por el Comité Federal del PSOE, en Fuenlabrada (Madrid), candidato del partido a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

«Hoy me acompaña Begoña», ha señalado Sánchez en su intervención, cosechando el aplauso del público. Acto seguido, desde la tribuna ha mirado fíjamente a los ojos a Begoña Gómez, que estaba sentada en primera fila entre los ministros Óscar López y María Jesús Montero, y le ha dicho: «Quería darte las gracias. Sí. Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer».

Ante estas palabras, Gómez se llevado la mano al pecho y ha subido al escenario, donde el matrimonio se ha fundido en un abrazo ante la atenta mirada y los aplausos de los socialistas, puestos en pie.

Después, con Begoña Gómez ya sentada de nuevo entre el público, Sánchez ha proseguido con su declaración de amor. «Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro: te quiero», ha confesado el líder socialista a su esposa.

Begoña, ante esas palabras, se ha llevado la mano al corazón. Ha sido en ese momento cuando los socialistas se han puesto en pie aplaudiendo a su líder al grito de «¡qué bonito, qué bonito!».

Otras pamplinas a Sánchez

No es la primera vez que los dirigentes y ministros socialistas se ganan el sueldo con pamplinas a Sánchez. Por el ejemplo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también lo hizo con ataques al magistrado que ha enviado a juicio a la mujer del presidente, Juan Carlos Peinado, y gritando a pleno pulmón en el Congreso de los Diputados: «¡Yo con Begoña, claro que sí!».

«Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta Cámara y ante tal persecución, ante tanta inquina y ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle: ¡Yo con Begoña! ¡Yo con Begoña, claro que sí!», fueron sus palabras.

Mientras lanzaba el grito y se daba golpes de pecho, López miraba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperando algún gesto que expresara satisfacción. Y lo hizo, entrecerrando los ojos, asintiendo.

«Sí», añadió Patxi López, indicando que «también hemos visto condenar por una sospecha al fiscal general del Estado que defendió la verdad frente a la mentira». Y aseguró que «parece que ahora las sospechas dictan sentencia y los testimonios de todos los periodistas que fueron a relatar los hechos tal y como sucedieron, eso se desprecia».

Sus palabras provocaron una ovación de la bancada socialista, como antes habían hecho los diputados del PSOE con Sánchez tras victimizarse ante la corrupción que asedia al PSOE y su familia, diciendo que «no sabía nada y no lo hubiera tolerado». Un aplauso que recordó el que en su día también dieron al condenado José Luis Ábalos, nada menos que de un minuto y medio.

Finalmente, Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia.

Precisamente, este sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha jactado del ojo que tiene Sánchez para elegir candidatos. Ha ocurrido a su llegada al Congreso de la Once, celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Feijóo ha ironizado con el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como nueva portavoz socialista tras la dimisión de Mínguez: «El señor Sánchez siempre hace buenos fichajes. Primero Ábalos, después Cerdán, Salazar, Mínguez y ahora Torró».

Sánchez es el único de la ‘banda del Peugeot’ que aún no ha pisado la cárcel.