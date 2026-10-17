Feijóo tacha de «coalición de desesperados» el pacto entre Sánchez y Colau en el Senado: «Da cuenta de la situación del PSOE»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno se ha pronunciado así este sábado a su llegada al XII Congreso Estatal de La ONCE, celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). «La coalición de desesperados que ha construido el PSOE diluyendo sus siglas con 20 formaciones políticas demuestra que es una hipocresía más afirmar que están en disposición de ganar los comicios», ha sentenciado en declaraciones a los medios.

Además, Feijóo ha recordado que las formaciones a la izquierda del PSOE no han podido formar una sola coalición para el Congreso. Y ha señalado que los votantes socialistas «habrán tomado nota» de la «desesperación» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de una situación que ha calificado de «sin antecedentes».

«Tenemos en este momento la alternativa política en España que conforma el señor Sánchez, la señora Colau y la señora Irene Montero», ha destacado el dirigente popular, indicando que ahora es «más necesario que nunca el cambio» y se ha comprometido a trabajar «hasta el final» para conseguirlo.

Feijóo sostiene que España no sólo necesita «un cambio de presidente», sino también «de la forma de gobernar».

Preguntado por la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, acorralada por los negocios inmobiliarios de su pareja, Feijóo ha afirmado que ésta «ni se ha ido ni la han expulsado» del PSOE, y que «lo que ha ocurrido es que al PSOE le ha explotado en las manos su máxima hipocresía». «Evidentemente, la gente ya empieza a darse cuenta de que el PSOE y hipocresía son sinónimos», ha añadido.

Además, ha ironizado con el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como nueva portavoz socialista tras la dimisión de Mínguez: «El señor Sánchez siempre hace buenos fichajes. Primero Ábalos, después Cerdán, Salazar, Mínguez y ahora Torró».

Sánchez es el único de la ‘banda del Peugeot’ que aún no ha pisado la cárcel.

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