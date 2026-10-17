Sánchez aparece con la imputada Begoña Gómez en el mitin del PSOE tras ser proclamado candidato socialista a la presidencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido con su mujer, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y malversación de caudales, en el mitin de este sábado en el que ha sido proclamado oficialmente como el candidato socialista para la jefatura del Ejecutivo. La formación también ha ratificado las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre durante el Comité Federal que se ha celebrado este sábado en Fuenlabrada (Madrid).

El acto es un mero trámite en el proceso interno para poner en marcha la maquinaria electoral y cumplir con los plazos que impone la legislación. Al mismo no han acudido barones críticos como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Según fuentes socialistas, «el Comité Federal del PSOE, con el aval de todos los órganos federales, ha proclamado por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España».

Desde Ferraz se vanaglorian de que «por primera vez, habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso de los Diputados». Y es que habrá un 52% de mujeres.

Desde el partido defienden que se se ha lanzado «a la ciudadanía un mensaje claro». «Estamos preparados», sostienen desde el partido de Sánchez. «Tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor liderazgo el de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», se han jactado fuentes socialistas. Y añaden que la meta para el 29-N es «la victoria» y «gobernar».

Crisis con Montse Mínguez

El acto del PSOE ha tenido lugar apenas unas horas después de la dimisión de la que fuera portavoz del partido, Montse Mínguez, asediada por las informaciones sobre su novio, Sergi Vélez.

La pareja de la que hasta este viernes encabezaba la secretaría general del PSOE en la Cámara Baja controla un holding empresarial que gestiona, al menos, 30 viviendas en España por las que declaró ingresos de 1,3 millones de euros en el año 2025.

Esta información se conoció en plena ofensiva del Ejecutivo contra los grandes tenedores y los llamados fondos buitre. Precisamente, el presidente hizo convocó las elecciones al calor de las movilizaciones por la crisis habitacional y después de que decayesen los conocidos como decretos Maricarmen. Estas son las normas sobre vivienda que el Gobierno puso en marcha ante las manifestaciones.