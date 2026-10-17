El PSOE prohíbe la entrada de periodistas gráficos al Comité Federal que hoy aprueba las listas electorales

El PSOE ha comunicado que no va a permitir la entrada de reporteros gráficos en la reunión del Comité Federal que se celebra este sábado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, «por falta de espacio en el recinto». Tras la reunión del máximo órgano entre Congresos, que aprobará las listas del partido para concurrir a las elecciones del 29-N, su secretario general, Pedro Sánchez, junto con el ministro Óscar López y Javier Ayala, el alcalde de esta plaza madrileña, un auténtico bastión electoral para los socialistas.

Va a ser una reunión atípica de un Comité Federal en el que tampoco se van a realizar intervenciones de sus cerca de 300 miembros, puesto que la Ejecutiva decidió suprimir los «Ruegos y Preguntas» del orden del día de la reunión, que se celebrará en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a partir de las 10:00 h de la mañana de este sábado.

Desde el PSOE quitan hierro a esta desaparición de los turnos de palabra y argumentan que se trata de una reunión «meramente técnica», con la que tienen previsto aprobar sus candidaturas, además de escuchar las palabras de su secretario general, Pedro Sánchez, sobre las elecciones del 29-N. Sin embargo, desde algunas federaciones se recuerda que fue el propio Pedro Sánchez quien dijo que «las cosas se dicen aquí», en el Comité Federal de 2023, que también aprobó las listas no sin polémica.

Entonces, los barones socialistas aragonés, Javier Lambán, y el castellanomanchego, Emiliano García-Page, criticaron la decisión de Sánchez y la Ejecutiva Federal, que cambió las listas que le habían llegado de algunos de sus territorios. Pero esas críticas no se hicieron en el Comité Federal, porque ninguno de los dos asistió a la reunión.

En esta ocasión, Page ha querido mantener la incógnita sobre su asistencia al Comité Federal hasta el último instante y, de hecho, anoche su entorno insistía en que «aún no ha decidido si va a asistir o no». Una vez más, no le faltan motivos para la crítica, ya que Ferraz o el Comité Federal de Listas han descabalgado del primer puesto de la lista a Emilio Sáez, que era la propuesta del Comité Provincial, puesto que obtuvo el respaldo del 98,42% de los votos. En su lugar han colocado a Amparo Torres.

Pero ni Page ni ningún otro asistente tendrán en esta ocasión tiempo para expresarse. Tampoco habrá imagen que refleje su contrariedad o cabreo, puesto que los reporteros gráficos tampoco tienen cabida, debido al escaso espacio del local elegido. Las imágenes y la señal de video las servirá el propio PSOE, ya realizadas.

Al finalizar el Comité Federal del PSOE, en el que se aprobarán las listas de los socialistas para el 29-N y que se espera sea uno de los más breves que se recuerdan, por ser de «puro trámite», según algunos de sus miembros, Sánchez celebrará un acto público, un mitin de precampaña, también en Fuenlabrada, localidad donde no ha dejado de gobernar el PSOE desde las primeras elecciones en democracia y a la que los socialistas quieren convertir en un símbolo, por ser una de las localidades del conocido como «cinturón rojo de Madrid».