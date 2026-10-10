Sánchez abre su primer mitin del 29-N con un vídeo de Eduardo Inda llamándole «mentiroso compulsivo»

Pedro Sánchez ha abierto su primer mitin de la precampaña del 29-N con un vídeo del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, llamándole «mentiroso compulsivo». El mismo vídeo que han difundido este sábado en todas las redes sociales del PSOE.

En el vídeo, además del director de este periódico, aparece Federico Jiménez Losantos, la columnista de OKDIARIO Carla de La Lá y la colaboradora de televisión Arantxa Sánchez. Todos ellos por sus declaraciones contra el Gobierno socialista.

Asimismo, el vídeo también señala a los populares Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Tellado y Ester Muñoz, así como al presidente de Vox, Santiago Abascal; al presidente argentino, Javier Milei; al mandatario estadounidense, Donald Trump; y al ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli.

Tras señalar a los periodistas mencionados y a varios políticos de la oposición, han hecho un repaso de los supuestos logros de su Gobierno y destacan que les insultan porque forman parte del «Gobierno de la gente que pone en su sitio a los de arriba». «Y si queremos llegar más lejos en avances sociales y hacerlo antes, necesitamos tu fuerza: la fuerza de la gente», agregan.

El mitin de Sánchez

Después del vídeo, el presidente del Gobierno ha arrancado su mitin cargando contra el PP por dudar del voto por correo. El líder socialista ha asegurado que los dirigentes populares sienten «miedo» ante la participación de la ciudadanía y ha reconocido que debe ser así: «Tienen razón, si se llenan las urnas, gana la gente». Así se ha expresado en el primer mitin de precampaña en Dos Hermanas (Sevilla).

Al líder socialista le han acompañado en este acto la ex vicepresidenta primera del Ejecutivo y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el alcalde socialista del municipio sevillano, Paco Rodríguez. Al acto han acudido más de 5.000 asistentes, según los propios organizadores.

«Todo este debate sobre el derecho a votar por correo» es, en opinión de Sánchez, «mentiras» y un «bulo». «Lo expanden porque tienen miedo a perder», ha dicho, para continuar: «Y efectivamente van a perder las elecciones».

Sánchez ha asegurado con una pregunta retórica que es «un poco raro empezar una campaña electoral desanimando a la gente a que vote». Y ha afeado a los dirigentes del PP que hayan criticado la Ley de Memoria Democrática. «Reconoce el derecho a ejercer el voto a aquellos nietos y nietas de los exiliados y exiliadas, víctimas del franquismo, de la Guerra Civil y de la dictadura», ha defendido el jefe del Ejecutivo.

El presidente ha añadido que «quien ejerce el derecho por correo» es «el currante que tiene que trabajar ese domingo». «Estos del que puede hacer que haga ahora son, ahora son los de cuantos menos voten mejor», ha ironizado. «Tienen razón en tener miedo, porque unas urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos», ha concluido.