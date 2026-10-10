La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado sobre las posibles irregularidades en el voto exterior: «La banda de Sánchez pulula por consulados donde se registran mayores altas en los censos». Así se ha expresado la líder del PP madrileño en el primer mitin de precampaña de cara a las elecciones generales del 29-N en Madrid. Un acto encabezado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

«¿Qué pasó en las elecciones de 2023, cuando nosotros ganamos las elecciones otra vez?», se ha preguntado la propia dirigente popular. Y añadió: «¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde?». Ayuso ha asegurado desde el acto organizado este sábado en Madrid que «todo el mundo conoce casos».

A su vez, se ha preguntado retóricamente «cuántas denuncias ha habido en España» sobre este aspecto. Y ha dudado de la limpieza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón, con una banda que hoy está pululando los consulados, justo donde se han registrado las mayores altas en los censos».

Contra los acampados en Sol

La dirigente popular también ha puesto el foco sobre la coalición de izquierdas: «El Frente Popular se está organizando para hacer trampas». «Su horizonte son las playas de Ceuta y las acampadas en Sol», ha subrayado.

En ese sentido, ha señalado a los manifestantes en la madrileña Puerta del Sol: «Estupendo lo que tenemos ahí, lo mejor de cada casa». «Están enfrentando a propietarios con inquilinos, atacan a las empresas al más estilo comunista», ha advertido, a la vez que critica que ahora la hayan «tomado con Urbagestión». «Ignoran a los verdaderos buitres que están en el Consejo de Ministros y lo que hacen es utilizar el terror para acosar a empresas», ha subrayado la presidenta de la Comunidad.

El PP ha protagonizado un lleno absoluto en su primer mitin de precampaña de cara a las elecciones generales del 29-N en Madrid. Tanto es así que cientos de asistentes se han quedado a las puertas del auditorio, con capacidad para unas 3.000 personas, y Feijóo ha salido a dedicarles unas palabras. «He visto a gente de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, y hasta de México. Me siento muy orgulloso de vosotros y muy responsable de lo que vamos a conseguir el 29 de noviembre», ha señalado.