La estrategia de Pedro Sánchez para ganar las elecciones del 29-N en esta campaña electoral está siendo bastante peculiar. Todas las encuestas, salvo el CIS de Tezanos, dan como vencedor a Alberto Núñez Feijóo, que sería el nuevo presidente del Gobierno al formar gobierno con Vox. Por este motivo, se está viendo a un Sánchez a la defensiva.

Tras el cara a cara con el líder popular el pasado jueves 19, el dirigente socialista siguió el mismo modus operandi que en las entrevistas con Carlos Franganillo y Susanna Griso: no dar respuesta a las preguntas incómodas. Además, se vio a un presidente que se refugió en varias ocasiones entre sus papeles, como si buscase una solución a un futuro en La Moncloa cada vez más improbable.

🚨 Feijóo le echa en cara a Sánchez que no haya dicho ni una palabra sobre el caos ferroviario con 115 muertos en un año, que faltara al funeral de Estado y le pregunta mirando a los ojos. «Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas en un mitin del PSOE?». — okdiario.com (@okdiario) November 19, 2026

Sus mítines de campaña, en los que se la ha podido ver bailando junto a su mujer Begoña Gómez y con mensajes como la fuerza del amor, han despertado el asombro tanto en los medios de comunicación como en la sociedad. Precisamente fue Feijóo quien censuró en el debate a dos que apareciesen bailando tan solo dos días después del accidente de Urda.

Una imagen que está provocando el rechazo de varios militantes del PSOE, como es el caso de Tomás Gómez, que ha asegurado en distintos programas de Horizonte que «esto no es el PSOE. El PSOE era un partido serio» y que «no puedo votar a Pedro Sánchez ni a la banda que va con él». Juan del Val, colaborador habitual de El Hormiguero, analizó la actuación del líder del Ejecutivo.

Juan del Val, rotundo contra Sánchez

El escritor madrileño aseguró que «muchísimos militantes del PSOE están absolutamente abochornados y sienten vergüenza del partido». Además, no titubeó en señalar al PSOE: «Se parece cada vez más a Podemos». «Me entristece muchísimo decirlo, pero la formación se está convirtiendo en el proyecto personal de Pedro Sánchez», lamentó.

El ex cronista taurino juzga que el presidente del Gobierno «está muy crispado» y «al borde de desquiciarse». «El comentario que hace sobre el rostro de Santiago Abascal, diciendo que si es árabe… Si lo dice cualquier otro líder, imagínate la que estaríamos liando. Le veo fuera de forma», confesó.

Respecto al rumbo de la campaña electoral, del Val considera que el PSOE no está yendo en buena dirección. El empresario lo argumentó con sarcasmo de esta manera: «Es cierto que ha tenido mala suerte. Primero con la vivienda, que aparece Montse Mínguez, y luego se centran en el amor y hay un accidente de tren terrible», y concluyó afirmando que ve al PP y a Feijóo por delante.