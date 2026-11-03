Juan del Val (56 años): «Mi único título es la EGB, con 17 años me puse a trabajar»

El escritor y tertuliano ha recordado las dificultades que atravesó durante su adolescencia y el fracaso escolar que marcó aquella etapa. Antes de convertirse en uno de los rostros habituales de El Hormiguero y ganar el Premio Planeta en 2025, tuvo que abrirse camino lejos de las aulas y trabajar en empleos muy alejados de la literatura.

Juan del Val se ha convertido en uno de los nombres habituales de la televisión y la literatura en España. Sus intervenciones en El Hormiguero, donde participa en las tertulias de actualidad junto a Tamara Falcó, y su trayectoria como escritor le han permitido alcanzar una notable popularidad.

Sin embargo, el camino hasta llegar a ese momento estuvo muy lejos de ser convencional. El escritor, de 56 años, ha hablado en distintas ocasiones de su adolescencia, una etapa marcada por las dificultades académicas y por una decisión que condicionaría su futuro: abandonar los estudios y comenzar a trabajar cuando todavía era muy joven.

Lejos de ocultar esa parte de su pasado, Juan Del Val ha explicado con naturalidad que su relación con los estudios nunca fue especialmente buena. De hecho, ha llegado a definir su experiencia escolar como un «fracaso escolar estrepitoso», una expresión con la que resume las dificultades que tuvo para adaptarse al sistema educativo.

Durante una entrevista con El Español, dio algunos detalles sobre su formación y desveló un dato que casi nadie conoce. «No aprobé segundo de BUP. Mi único título es la EGB. Este es mi bagaje académico. Fui un adolescente complicado. Me puse a trabajar con 17 años», comentó con total naturalidad.

Un adolescente que no encontró su sitio

La adolescencia de Juan del Val estuvo marcada por una falta de conexión con los estudios que terminó provocando su salida temprana del sistema educativo. Mientras otros jóvenes de su entorno continuaban formándose y preparándose para acceder a la universidad, él comenzó a buscar su propio camino en el mercado laboral.

El propio escritor ha reconocido que aquella situación le afectó personalmente. No se trataba únicamente de no conseguir buenos resultados académicos, sino también de encontrarse en una etapa de incertidumbre en la que todavía no tenía claro qué quería hacer con su vida.

Su formación quedó limitada al título de Educación General Básica (EGB), ya que no consiguió superar segundo de BUP. Tampoco cursó la carrera de Periodismo, una opción que podría parecer lógica teniendo en cuenta la profesión que terminaría desarrollando años después.

La fama de Juan del Val

Antes de ser famoso, Juan del Val desempeñó trabajos que poco tenían que ver con su actividad actual. Durante su juventud llegó a trabajar como obrero, una experiencia que recuerda al hablar de aquellos años en los que su vida transcurría lejos de los estudios de televisión y las presentaciones literarias.

El propio autor ha utilizado una imagen muy gráfica para describir aquella etapa: pasó mucho tiempo entre «hormigón y tierra». Una realidad laboral que contrasta con la posición que ocupa actualmente en el panorama mediático.

A los 17 años tuvo que incorporarse al mundo del trabajo, una decisión que supuso un cambio importante en su vida. Mientras otros jóvenes de su edad continuaban estudiando, él comenzaba a enfrentarse a las responsabilidades propias de la vida adulta.

La presión de su familia

Otro de los aspectos que el escritor ha recordado al hablar de su juventud es el contexto familiar en el que creció. En una intervención en El Hormiguero, explicó que su trayectoria académica fue muy diferente a la de buena parte de sus familiares, algo que no pasó desapercibido durante aquellos años.

«En mi familia, somos 11 primos hermanos por parte de mi madre y todo el mundo es ingeniero. Yo fui el único que no fue universitario», contó.

Su falta de estudios superiores no le impidió desarrollar una carrera en la que la escritura y la comunicación terminarían ocupando un lugar central. Tampoco ha tratado de presentar su experiencia como un modelo que deba seguirse, simplemente quería contar su historia.

Una infancia humilde

Más allá de las dificultades académicas, Juan del Val también ha hablado de sus orígenes y de las condiciones económicas en las que transcurrió su infancia. El escritor recuerda aquellos años con cariño, aunque reconoce que su familia no disponía de grandes recursos.

Cuando llegaban las vacaciones escolares, no había grandes viajes ni destinos internacionales. La costumbre era regresar al pueblo y pasar allí los meses de verano, una alternativa que formaba parte de la vida familiar y que se repetía cada año.

Hoy, con 56 años, Juan del Val ocupa un lugar destacado en la televisión y la literatura españolas. Su Premio Planeta de 2025 representa uno de los hitos más importantes de su carrera, pero su historia profesional también está construida sobre aquellos primeros trabajos y una adolescencia complicada. Un recorrido que demuestra que su formación académica no fue el camino que terminó definiendo su futuro.