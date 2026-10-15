Juan del Val se gastó el millón del Premio Planeta en una casa de lujo en plena Sierra de Gredos

Este jueves, 15 de octubre, Barcelona se convierte de nuevo en el epicentro de las letras con la entrega del Premio Planeta 2026 , una edición especialmente significativa al coincidir con el 75.º aniversario del galardón. La ceremonia, presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia, se celebra en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y reúne a destacadas personalidades de la cultura, la economía y la sociedad. Un año después de alzarse con el premio, Juan del Val vuelve a estar ligado a una de las noches más importantes de la literatura española. El escritor y colaborador televisivo obtuvo el reconocimiento el 15 de octubre de 2025 gracias a Vera, una historia de amor , una novela protagonizada por una mujer de 45 años que, tras una separación, comienza a cuestionar las normas que han marcado su vida y emprende un camino hacia la libertad personal. El galardón, dotado con un millón de euros, supuso un importante impulso para su trayectoria literaria y también tuvo consecuencias muy concretas en su vida privada.

La casa de campo en la que ha invertido el Premio Planeta

Poco después de conocer el fallo del jurado, Del Val desveló en El Hormiguero que él y su mujer, Nuria Roca, estaban inmersos en la reforma de una nueva vivienda. «Nos hemos comprado una casita», contó entonces, adelantando un proyecto que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes sueños compartidos de la pareja.

La propiedad se encuentra en Candeleda, un pueblo de Ávila situado en plena Sierra de Gredos. Rodeada de naturaleza, la vivienda se ha transformado en un refugio familiar alejado del ritmo de Madrid. La reforma ha dado lugar a un hogar que combina elementos tradicionales con soluciones contemporáneas . La vivienda cuenta con cinco habitaciones, seis cuartos de baño y un amplio jardín , uno de sus espacios más destacados. La vegetación y el entorno natural refuerzan esa sensación de tranquilidad que buscaban al emprender este proyecto.

«Es un reflejo del pasado, del presente y del futuro. Tiene paz, que es como me encuentro ahora mismo», explica Nuria Roca. La comunicadora también reconoció que la casa representa tanto deseos que llevaba tiempo queriendo cumplir como una apuesta por la vida que le gustaría disfrutar en los próximos años. De hecho, la pareja ha encontrado en Candeleda un lugar muy especial y Nuria llegó a describirlo como su «lugar favorito del mundo», una declaración que refleja la importancia que ha adquirido este refugio en su vida familiar.

Un matrimonio que sigue encontrando nuevos proyectos en común

La nueva vivienda llega en una etapa especialmente significativa para Juan del Val y Nuria Roca, que celebraron sus bodas de plata en octubre de 2025 , pocos días antes de que el escritor recibiera el Premio Planeta. Se casaron el 6 de octubre de 2000 en una ceremonia civil celebrada en el Monasterio de Santa María del Puig, en Valencia, y desde entonces han construido una trayectoria compartida en la que han sabido compaginar sus respectivas carreras con la vida familiar.

Padres de Juan, Pau y Olivia, ambos han hablado en distintas ocasiones de la buena sintonía que mantienen después de más de dos décadas juntos. Nuria dejó abierta incluso la posibilidad de celebrar de una manera especial sus 25 años de matrimonio. «Igual nos casamos otra vez, ya que no hemos hecho ninguna celebración por las bodas de plata», comentó la presentadora.

La complicidad también se traslada a sus respectivas facetas profesionales. Mientras Juan continúa vinculado a El Hormiguero , donde participa habitualmente en las tertulias de actualidad, Nuria está al frente de La Roca , el espacio de laSexta que presenta los fines de semana. La pareja comparte así el mundo televisivo sin renunciar a sus proyectos individuales.