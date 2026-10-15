A la venta una isla privada en Ávila con un castillo centenario, once dormitorios y acceso en barco por 3,25 millones

Tener una isla privada con un castillo propio es una posibilidad al alcance de muy pocos. Sin embargo, quienes dispongan de 3,25 millones de euros pueden plantearse adquirir una propiedad que reúne ambas características en la provincia de Ávila. Se trata de la Isla Centinela , ubicada en el embalse de El Burguillo, dentro del término municipal de El Barraco y a unos 80 kilómetros de Madrid . La finca ocupa una superficie de 10.847 metros cuadrados y está presidida por un castillo levantado en 1923 sobre una antigua atalaya . El edificio conserva elementos arquitectónicos característicos, como sus torres almenadas, y combina ese aspecto histórico con instalaciones modernas, fruto de una reforma integral.

La vivienda principal cuenta con aproximadamente 1.000 metros cuadrados construidos , distribuidos en cuatro plantas conectadas mediante un ascensor. Sus grandes ventanales y terrazas permiten contemplar el paisaje del embalse y las montañas de la zona desde distintos puntos del edificio. La construcción combina el estilo de un castillo tradicional con comodidades actuales, como sistemas de climatización.

En el interior hay siete habitaciones exteriores , concebidas como suites y equipadas con chimeneas de diseño. Algunas también disponen de jacuzzi. La distribución incluye once cuartos de baño en el conjunto de la propiedad, que puede alcanzar los once dormitorios gracias a un pabellón destinado originalmente a celebraciones.

Este espacio adicional dispone de una barra de bar y ofrece la posibilidad de transformarse en cuatro habitaciones más. La finca cuenta asimismo con salón-comedor, cocina, garaje, almacén y una sala de máquinas. Estas instalaciones permiten plantear diferentes usos, desde una residencia particular hasta un espacio para reuniones o estancias exclusivas.

Uno de los aspectos más llamativos de la Isla Centinela es su aislamiento. El acceso habitual se realiza en barco desde un embarcadero privado , lo que proporciona una separación física respecto a las zonas habitadas de los alrededores. La finca también cuenta con una arboleda propia y pequeñas calas junto a la construcción, según la información comercial.

No obstante, esta condición insular cambia cuando desciende el nivel del agua. En esos periodos, la superficie puede quedar conectada con tierra firme, haciendo posible llegar en vehículo hasta las inmediaciones del castillo. Esta particularidad hace que el acceso dependa en parte de las condiciones del embalse.

La propiedad destaca también por su infraestructura energética e hídrica independiente . Según el anuncio inmobiliario, dispone de paneles solares y dos grupos electrógenos de respaldo para generar electricidad. Además, cuenta con sistemas propios de depuración y filtración de agua, características que reducen su dependencia de las redes convencionales.

Más allá de su uso como vivienda, la isla podría destinarse a celebraciones privadas, encuentros empresariales, turismo exclusivo o rodajes audiovisuales, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Su distribución y sus espacios exteriores ofrecen distintas posibilidades para aprovechar el inmueble.

Con un precio anunciado de 3,25 millones de euros , la Isla Centinela busca comprador para un enclave poco habitual en el mercado inmobiliario español. La combinación de arquitectura histórica, entorno natural y privacidad convierte esta propiedad de Ávila en una opción singular para quienes buscan algo más que una vivienda convencional.