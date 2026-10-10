Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel: boda íntima en Ávila, Marta Torné entre los VIP y una oda al ‘made in Spain’ con Alvarno

Sandra Barneda y Pascalle Paerel han sellado su historia de amor en una ceremonia íntima rodeadas de sus familiares y amigos más cercanos. La presentadora de televisión y la francesa se han dado el ‘sí, quiero’ en un pueblo de Ávila muy especial para ambas, el mismo lugar en el que la periodista vivió uno de los momentos más importantes de su relación: cuando su pareja le pidió matrimonio. Un enlace discreto, con rostros conocidos y dos vestidos que han puesto el acento en la elegancia.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2022. Desde entonces, ambas han procurado mantener su relación lejos de los focos, compartiendo solo algunos detalles de su vida en común. Nunca han desvelado cómo se conocieron ni el lugar en el que comenzó todo, aunque en octubre de aquel año llegaron las primeras imágenes de Sandra y Pascalle juntas durante un paseo por el Parque del Retiro de Madrid. Cuatro años después, han decidido dar un paso más en su historia con una boda que ha reunido a algunos de los nombres más conocidos de su entorno.

Marta Torné o Jorge Javier Vázquez entre los VIP de la boda de Sandra Barneda

Poco a poco, los invitados han ido llegando al recinto en el que se ha celebrado la ceremonia. Entre los rostros conocidos que no han querido perderse este día estaban la actriz Marta Torné y los presentadores de Telecinco Jorge Javier Vázquez, Bea Archidona y Verónica Dulanto, entre otros. Esta última adelantaba, además, que la celebración continuará mañana con una postboda, prolongando así un fin de semana muy especial para las recién casadas.

Un homenaje al buen gusto y el ‘made in Spain’

Sandra Barneda ha hecho su entrada acompañada de sus padres, Miguel y Blanca. Para una ocasión tan señalada, la presentadora de La isla de las tentaciones ha confiado en el talento de la moda española con un diseño firmado por Alvarno, que había desvelado previamente a la revista ¡Hola!. La firma, capitaneada por Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, es uno de los nombres destacados de la moda nacional y ha regresado esta temporada a las pasarelas con una propuesta que reivindica su particular manera de entender la sofisticación.

El vestido de Barneda apuesta por una combinación de movimiento, delicadeza y presencia. El cuello drapeado aporta personalidad al diseño, confeccionado con tejidos como el crepé triple drape y la gasa de seda. Una elección que demuestra que la elegancia nupcial no necesita grandes artificios: basta con un patrón cuidado, materiales con caída y detalles capaces de marcar la diferencia.

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Pascalle Paerel, por su parte, ha caminado hacia el altar del brazo de su padre, Pawl, con un diseño de Rosa Clará. La francesa ha elegido una silueta recta con escote halter y corte al bies, una técnica de confección que permite que el tejido se adapte al cuerpo y caiga con naturalidad, sin recurrir a estructuras rígidas. Una propuesta de líneas depuradas que contrasta con los drapeados del vestido de Sandra, pero comparte con él una misma apuesta por la sofisticación.

Durante la ceremonia, ambas han permanecido sentadas frente a sus invitados y se han emocionado en distintos momentos. Una celebración marcada por la intimidad, el cariño de sus seres queridos y dos elecciones nupciales que han convertido la moda en una de las protagonistas de su gran día.