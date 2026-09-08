Sandra Barneda se sincera como nunca sobre su boda y su futura esposa:»Es una mujer extraordinaria»

El 7 de septiembre, dentro del arranque del FesTVal de Vitoria 2026 (el certamen de televisión más importante de España), se presentó la tercera edición de Supervivientes All Stars. Allí, Sandra Barneda, una de las presentadoras del reality de Telecinco, habló para la prensa de su trabajo y de su próxima boda con la bailarina holandesa Pascalle Paerel. La comunicadora de Mediaswet está en un buen momento y no dudó en compartirlo.

“Estoy encantada, de vuelta de vacaciones y con dos estrenos fantásticos, y concretamente en Supervivientes (además de La isla de las tentaciones) tenemos un pedazo de casting y un cambio de dinámica que le va a dar todavía mayor relevancia a la edición. Pero habrá salseo de todo”, nos dijo Sandra, que confesó que a finales de semana iba a tener su despedida de soltera”.

Sobre el casting de Supervivientes All Stars 3, la presentadora confiesa: «La vuelta de Rosa Benito es maravillosa, ¡por favor! ¡Cuánto hace de esa frase que nos dejó de “Es mi momento”. ¿Se va a enamorar en esta edición? No lo sé, pero todo puede pasar. Encima están todos conectados. Luego me encanta Yola Berrocal poruqe es el surrealismo puro,nunca sabes en qué planeta está. Y luego me gusta mucho que haya vuelto Damián, da mucho juego y es un malo bueno, porque, aparte de ser deportista, se mete en todos los fregados. Luego Chiqui, Barranco, Víctor Janeiro… Todas las grandes familias del corazón se juntan en este All Stars.

«Estresada» por la boda

Cuando le preguntamos sobre su inminente boda, Barneda, muy generosa con la prensa, confiesa: «Sí, estoy feliz. Estoy nerviosa, pero encantada, muy contenta. Creo que después de un tiempo de tristeza hay que apostar siempre por la vida. Hay que seguir adelante y el amor es lo más bonito que nos puede pasar. A mí la muerte de mi sobrino me cambió la vida: hay que exprimirlo al máximo»

Sobre la celebración, la presentadora admite que: «Bueno, el proceso es estresante. Yo no me he casado nunca, y alucino con todas las cosas que se tienen que pensar. Pero tenemos una wedding planner que nos ayuda porque montar una boda en cuatro meses es complicado. Pero mi prometida quería buen tiempo si nos casábamos en España, así que no podía esperar.

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Tras confesar que ya tiene listo el vestido de novia (aunque no da más detalles), Barneda confiesa que la boda no será «ni en Barcelona ni en Madrid, pero en España. Estamos muy felices de traer a holandeses a España. Y vamos a tener gastronomía española»

Sobre su novia: «Es una mujer extraordinaria»

Le preguntamos directamente qué le enamoró de su prometida, Pascalle, y ella nos confiesa: » Toda ella. Si la ves en una foto, ya ves cómo es como persona. Es una mujer extraordinaria, con una sensibilidad tremenda, es muy humilde, y tiene, aparte de toda la carrera de danza, que es un mundo complicado. Cuando encuentras a la persona, no tienes dudas. Ahora te casas y tienes que trabajar en el día a día. Y aceptar. Y un amigo me ha dicho que casarse es tener la madurez de que cuando eliges a alguien, lo eliges no solo para cuando estás bien, sino preparándote para lo que puede venir, y eso es lo que yo estoy dispuesta a hacer»

Barneda también admite en qué cosas le ha cambiado su pareja: «Tantas cosas… es que no me lo imaginaba. Yo nunca he dejado de creer en el amor, pero no me imaginaba enamorarme de una mujer de un país distinto, no me imaginaba que esto pudiera funcionar. Es una relación compleja porque tenemos que cuadrar muchas cosas, pero llevamos más de cuatro años y es muy fácil. Y, mira, yo que me dedico a la comunicación, he visto que ella me ha enseñado que todo se arregla comunicando. Y queriendo hablarlo y arreglarlo. Y que hay que resolver las cosas». Y sobre el futuro, Barneda admite que no tiene planes de tener hijos.