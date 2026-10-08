El plan Isabel Díaz Ayuso tras conocerse la publicación de sus memorias: un exclusivo almuerzo en un restaurante de Madrid

Isabel Díaz Ayuso lanzará el próximo 2 de diciembre sus propias memorias. Así lo ha anunciado Planeta, la editorial que publicará este nuevo proyecto literario de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Será un libro que se titulará Íntimo y que hablará sin tapujos de los momentos más emblemáticos de su vida: desde su infancia hasta su intachable carrera en el mundo de la política. Así como tampoco pasará por alto los episodios dramáticos a los que ha tenido que hacer frente, como el aborto que sufrió en el verano de 2023.

Por ahora, Ayuso no se ha pronunciado al respecto, pero gracias a las redes sociales hemos podido conocer cuál ha sido el plan que ha realizado para celebrar la llegada de su obra literaria a las librerías de nuestro país. A primera hora del pasado miércoles, 7 de octubre, visitó el desarrollo urbanístico de Valdecarros, en el sureste de Madrid y, horas más tarde, dio un respiro a su agenda y se dirigió al restaurante Mariela’s. Y lo sabemos porque ha sido el propio equipo del local el que ha publicado una fotografía en su perfil oficial de Instagram junto a la política en la puerta del establecimiento. «Gracias presidenta Isabel Díaz Ayuso por su visita a Mariela’s», han escrito.

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Se trata de un local situado en pleno barrio de Salamanca, concretamente en la calle General Pardiñas número 62. Su estética es, sin duda, uno de los puntos más atractivos, aunque al mismo tiempo, su cocina no pasa desapercibida. Y es que propone platos de la gastronomía española con elaboraciones algo más sofisticadas. Entre ellos, los más aclamados por sus clientes, según las reseñas, son la ensaladilla rusa cremosa, los ravioles de perdiz, los huevos rotos con jamón, la merluza con almejas, las croquetas o algunos postres como la tarta de queso. Más allá de la carta, también dispone de tres menús distintos de degustación que oscilan desde los 85€ hasta los 105€ por persona, todos ellos compuestos por aperitivo, entrante, principal y postre.

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Mariela Gamarra es la creadora de este espacio gastronómico madrileño. Es procedente de Perú y llegó a España en 1998 con muchas ganas de trabajar y le contrataron como camarera en el restaurante Paraguas. Desde entonces, solo ha hecho más que ascender profesionalmente y en 2023 dio el paso definitivo de abrir su propio restaurante junto al chef peruano Antonio Calderón.

Isabel Díaz Ayuso no ha sido la única famosa que se ha decantado por la propuesta de Mariela’s. De hecho, en sus propias redes sociales, se puede ver que también han tenido el placer de atender a Paz Padilla, José Luis ‘El Turronero’, Roca Rey, Tomás Páramo o David Collado, Ministro de Turismo de la República Dominicana, entre otros muchos.