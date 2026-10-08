La rutina diaria de Isabel Díaz Ayuso para mantenerse joven a los 47 años: «Me levanto a las 5 de la mañana y a las 6 ya estoy trabajando. Las dos primeras horas son un filón»

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las políticas más importantes del país. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene una rutina especialmente madrugadora en la que el trabajo y el deporte ocupan buena parte de sus primeras horas del día.

La política habló de estas costumbres en el pódcast A solas con, presentado por Vicky Martín Berrocal, donde repasó algunos aspectos de su vida. Su testimonio permitió conocer cómo organiza una jornada que comienza muy pronto. Ayuso se levanta a las cinco de la mañana y, apenas una hora después, ya está trabajando.

Las primeras horas del día

«Me levanto a las cinco de la mañana y a las seis ya estoy trabajando. Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunden muchísimo», explicó durante aquella conversación. Para Ayuso, esas primeras horas tienen un valor especial porque le permiten trabajar con tranquilidad y sacar adelante algunas de las tareas que requieren mayor concentración.

La presidenta madrileña ha explicado en distintas ocasiones que acostumbra a aprovechar la mañana para avanzar en asuntos de trabajo. Su agenda al frente de la Comunidad de Madrid exige una actividad constante y una elevada exposición pública, de modo que reservar las primeras horas para organizar el día se ha convertido en una de sus rutinas.

Después llega otro de los pilares de su día a día: el ejercicio físico. Lejos de limitarse a una única disciplina, Isabel Díaz Ayuso combina diferentes tipos de entrenamiento y ha hecho del deporte una de sus aficiones más reconocibles.

El running, su deporte preferido

El running ocupa un lugar destacado entre sus preferencias. Ayuso reconoce que es una actividad que le permite hacer ejercicio sin grandes preparativos y que, además, disfruta especialmente cuando sale a correr a primera hora.

«Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, sólo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada», aseguró. Una definición que resume bien su relación con esta actividad: constancia, sencillez y capacidad para encontrar un hueco incluso cuando la agenda está llena.

También ha explicado por qué prefiere correr por las mañanas. «Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el Sol y sentir que tengo el control del día», contó. La escena encaja con una rutina en la que la madrugadora actividad laboral da paso al ejercicio y permite comenzar la jornada con buena parte de las obligaciones ya encauzadas.

Máquinas y pesas

Aunque el running es probablemente la disciplina con la que más se identifica públicamente, no es el único ejercicio que practica. La presidenta madrileña también ha incorporado trabajo de fuerza a sus entrenamientos, una combinación que permite diversificar la actividad física.

«Hago todo tipo de ejercicios. Además de correr, hago máquinas y pesas», explicó en el pódcast. De esta forma, su rutina no se limita al ejercicio cardiovascular, sino que también incluye sesiones de gimnasio.

En anteriores declaraciones, Ayuso ha contado que su relación con el deporte se hizo más sistemática después de una etapa especialmente exigente. El objetivo pasó entonces por introducir cambios en sus hábitos y recuperar una actividad física que ya había formado parte de su vida. Desde entonces, el ejercicio se ha mantenido como uno de los espacios reservados dentro de su apretada agenda.

‘Íntimo’, su primer libro de memorias

La faceta más desconocida de Isabel Díaz Ayuso adquiere especial interés en un momento en el que la presidenta madrileña se prepara para publicar su primer libro de memorias. Íntimo llegará a las librerías el próximo 2 de diciembre y recorrerá diferentes etapas de su vida personal y política.

La obra abordará su juventud, su formación y su trayectoria hasta alcanzar la Presidencia de la Comunidad de Madrid. También incluirá reflexiones sobre las experiencias y las personas que, según la propia presentación editorial, han contribuido a formar su manera de entender la política.

El libro permitirá conocer también algunos de sus intereses fuera de la política, entre ellos el deporte, la música y la gastronomía, y contará con fotografías personales. Ayuso ha escrito buena parte de estas memorias durante los últimos meses, en un ejercicio de revisión de su trayectoria que pretende mostrar aspectos de su vida que habitualmente quedan fuera de los focos.

Así, mientras mantiene una agenda política marcada por la actividad constante, Ayuso ha convertido las primeras horas de la mañana en un espacio propio. Cinco de la mañana para levantarse, seis para empezar a trabajar y el deporte como una parte habitual de su jornada. Una rutina exigente que, según sus propias palabras, encuentra en las primeras horas del día uno de sus mejores momentos para concentrarse y avanzar.