Ayuso tiene las zapatillas que toda ‘runner’ madrileña querrá este otoño: cuestan 75 euros y están agotadas

Isabel Díaz Ayuso tiene claro cómo empiezan sus mañanas. La presidenta de la Comunidad de Madrid es una habitual del running y ha contado en diferentes entrevistas que salir a correr le ayuda a ver salir el sol, gestionar el estrés y afrontar el día con la sensación de tener el control. Una afición deportiva que también tiene su particular apartado dentro de su vestidor y que ahora suma unas nuevas zapatillas.

Porque si algo ha demostrado Ayuso es que no deja al azar su manera de vestir. La política cuida su imagen y, también cuando se trata de hacer deporte, sabe que el equipamiento puede ser mucho más que una cuestión práctica. El running se ha convertido en una tendencia al alza y las zapatillas deportivas han pasado de ser un accesorio exclusivamente técnico a ocupar un lugar destacado dentro de los estilismos más urbanos.

La propia Ayuso ha explicado que suele correr por las mañanas y que completa esta rutina con entrenamientos de fuerza en el gimnasio y sesiones de HIIT. Además, en el pasado ha practicado otras disciplinas como el boxeo. Ahora, de cara a esta nueva temporada, ha incorporado a su colección unas nuevas deportivas que van a ser la tendencia imprescindible de otoño para las runners más madrileñas. Se trata de Storm Viper, de Joma, un modelo creado en exclusiva para el Movistar Medio Maratón de Madrid con el nombre de la capital impresa en el diseño. La firma española, que además fue la encargada de vestir a los atletas españoles en los últimos Juegos Olímpicos, ha desarrollado unas zapatillas mixtas pensadas para ofrecer amortiguación, estabilidad y ligereza durante la carrera.

Su precio es de 75 euros, aunque hacerse con ellas no resulta tan sencillo. En la página web de la marca manchega aparecen agotadas y la firma únicamente permite apuntarse a una lista de espera. Un detalle que convierte a este modelo en una de esas piezas deportivas que, al menos por ahora, no puede tener cualquiera. Están diseñadas para amortiguar los impactos y favorecer el retorno de energía en cada zancada. El corte está fabricado con un hilo ligero y resistente y tejido en una sola pieza para conseguir una mayor sujeción del pie sin renunciar a la comodidad. Todo ello es posible gracias a la tecnología One Piece, que permite reducir las costuras y mantener la ligereza del conjunto.

La ventilación también juega un papel importante. El sistema VTS incorpora pequeñas perforaciones situadas en puntos estratégicos que favorecen la transpiración y ayudan a evacuar el sudor durante el ejercicio. Una característica especialmente pensada para quienes convierten el asfalto en su particular pista de entrenamiento.

En la mediasuela aparece la tecnología Reactive Ball, encargada de absorber el impacto de la pisada y recuperar después su forma original para proporcionar una buena capacidad de reacción. Su construcción mediante partículas expandidas busca precisamente mejorar la amortiguación y el retorno de energía sin que la zapatilla pierda su capacidad de respuesta. A esto se suma una pieza stabilis situada en la parte trasera. Su función es evitar la torsión de la zapatilla y controlar los giros inadecuados en esa zona, aportando una mayor estabilidad durante la pisada. Una solución que busca proteger el pie y las articulaciones mientras se practica deporte.

La suela está fabricada con caucho Durability, desarrollado para retrasar el desgaste provocado por la abrasión que genera el running sobre el asfalto. El material se distribuye únicamente en las zonas de mayor contacto con el terreno, una estrategia que permite aumentar la resistencia sin añadir un peso innecesario.

Así, las nuevas zapatillas agotadas que Isabel Díaz Ayuso incorpora a su vestidor deportivo reúnen dos de las claves que ahora busca cualquier runner: tecnología y diseño.