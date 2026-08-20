Ayuso aterriza en el barrio de los famosos: así es Puerta de Hierro, territorio Preysler y Falcó

Hay barrios de Madrid que son mucho más que una dirección. Puerta de Hierro es uno de ellos. Al noroeste de la capital, entre grandes zonas verdes, instalaciones deportivas y amplias avenidas, esta zona residencial se ha convertido desde hace décadas en uno de los enclaves más cotizados de la ciudad. Un lugar donde los grandes pisos, los chalets y las urbanizaciones privadas conviven con una sensación de tranquilidad poco habitual para estar dentro de Madrid. Y es precisamente aquí donde Isabel Díaz Ayuso ha elegido instalarse tras abandonar la vivienda de Chamberí que compartía con Alberto González Amador.

La presidenta madrileña se habría trasladado esta semana a una de las urbanizaciones de la zona, en un cambio de residencia que la lleva del centro de Madrid a un entorno mucho más residencial. Según la información publicada, la vivienda tiene entre 130 y 150 metros cuadrados y forma parte de una urbanización compuesta por cuatro edificios. Entre sus principales atractivos figuran dos de los elementos más buscados en este tipo de viviendas: piscina comunitaria y garaje. El alquiler de un inmueble de estas características en la zona podría situarse alrededor de los 2.500-3.000 euros mensuales.

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Más allá de la actualidad que rodea a su mudanza, Puerta de Hierro tiene una personalidad propia. Es uno de esos rincones de Madrid en los que la vida transcurre a otro ritmo. El paisaje urbano cambia respecto al centro: desaparecen buena parte de las calles estrechas y el bullicio constante de barrios como Chamberí y aparecen urbanizaciones rodeadas de jardines, viviendas de grandes dimensiones y espacios pensados para disfrutar de la vida doméstica. La cercanía del Monte de El Pardo y de amplias zonas verdes es, además, uno de los grandes reclamos de este entorno.

La historia residencial de Puerta de Hierro también ayuda a entender su fama. El desarrollo de la zona como enclave de viviendas de alto nivel comenzó a consolidarse a mediados del siglo XX, con proyectos concebidos como grandes áreas residenciales alejadas del modelo más compacto del centro de Madrid. La arquitectura y el urbanismo de la zona apostaron por parcelas amplias, espacios verdes y viviendas con mayor superficie, una fórmula que con el paso de las décadas convirtió a Puerta de Hierro en uno de los nombres asociados al lujo residencial madrileño.

Hoy esa filosofía continúa. Basta echar un vistazo a la oferta inmobiliaria de la zona para encontrar pisos de más de 150 o 200 metros cuadrados, grandes terrazas, jardines, piscinas comunitarias, gimnasios, zonas infantiles y garajes. Algunas de las urbanizaciones más completas cuentan incluso con servicios propios para sus residentes. En los portales inmobiliarios, las viviendas de este entorno se comercializan habitualmente como propiedades exclusivas y los precios reflejan precisamente esa combinación de metros cuadrados, zonas comunes y ubicación.

Y es que una de las grandes ventajas de Puerta de Hierro es precisamente esa mezcla entre privacidad y conexión con Madrid. Aunque la sensación al entrar en algunas de sus urbanizaciones pueda ser la de haberse alejado de la capital, las principales vías de comunicación permiten desplazarse con facilidad hacia el centro y hacia otros puntos de la Comunidad. La cercanía de la M-30, la M-40 y la A-6 convierte la zona en un enclave especialmente atractivo para quienes buscan una vivienda tranquila sin renunciar a estar cerca de la ciudad.

También el deporte y el ocio tienen un peso importante. El Parque Deportivo Puerta de Hierro es uno de los grandes espacios de referencia de la zona y cuenta con instalaciones para diferentes disciplinas, además de una enorme piscina de verano. El complejo dispone de una lámina de agua de más de 7.200 metros cuadrados, una de las mayores de las piscinas públicas de Madrid, y acoge las sedes de varias federaciones deportivas madrileñas.

El resultado es un tipo de vida muy diferente al de las zonas más céntricas. Menos ruido, más espacio y una mayor sensación de privacidad son algunos de los argumentos que explican el atractivo de Puerta de Hierro. No sorprende, por tanto, que la zona haya atraído históricamente a familias con alto poder adquisitivo y que algunas de sus urbanizaciones se encuentren entre las más cotizadas del mercado residencial madrileño.

El vecindario VIP de Puerta de Hierro: Preysler, Falcó, Valdano… y ahora Ayuso

Pero si hay algo que convierte a Puerta de Hierro en un lugar especialmente reconocible para los lectores de la crónica social, es su particular nómina de vecinos. La urbanización lleva décadas siendo uno de los refugios favoritos de algunos de los nombres más conocidos de la sociedad española. Isabel Preysler es probablemente su residente más emblemática: allí se encuentra la conocida Villa Meona, la espectacular casa en la que vive desde hace décadas y que se ha convertido casi en una institución propia dentro del barrio. Su hija Tamara Falcó, junto a Íñigo Onieva, también forma parte de esta nueva generación de vecinos, después de adquirir una vivienda en la zona.

El listado no termina ahí. Por las calles de Puerta de Hierro han vivido o viven también nombres como Sassa de Osma y Christian de Hannover, Nuria González, Marina Castaño, Cari Lapique o Carla Goyanes, además del ex futbolista y entrenador Jorge Valdano. La presencia de estos rostros ha contribuido a consolidar la imagen de la zona como uno de los grandes enclaves residenciales de los famosos en Madrid. También el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero se incorporó recientemente al vecindario, una muestra de que el atractivo de Puerta de Hierro trasciende generaciones y perfiles. De hecho, la propia Isabel Preysler es casi una postal de Puerta de Hierro. Su vivienda, rodeada de jardín y alejada de la mirada directa de la calle, lleva más de tres décadas vinculada a la vida de la ‘reina de corazones’. Por allí han pasado sus hijos, sus parejas y buena parte de los grandes nombres que han formado parte de su vida pública y privada. La casa ha aparecido en televisión en distintas ocasiones y continúa siendo uno de los inmuebles más reconocibles de la zona.