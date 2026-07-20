Así es el exclusivo vecindario de Isabel Preysler: políticos, aristócratas y deportistas tras los muros de Puerta de Hierro

Durante décadas, Isabel Preysler y su famosa Villa Meona han sido el gran símbolo de Puerta de Hierro, una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. Su espectacular vivienda, protegida tras altos muros, grandes jardines y un entorno diseñado para preservar la intimidad, se convirtió en uno de los lugares más reconocibles de la crónica social española. Sin embargo, aunque la casa de Isabel sea probablemente la más famosa de la urbanización, la socialité no es la única personalidad conocida que ha elegido este enclave madrileño para vivir.

Detrás de las calles tranquilas y las parcelas blindadas de Puerta de Hierro se esconde un particular «quién es quién» de la sociedad española. Un barrio donde conviven nombres procedentes de mundos muy distintos: la política, la aristocracia, el deporte, los negocios y la televisión. Todos ellos tienen algo en común: buscan la misma combinación que durante años ha convertido esta zona en un lugar privilegiado para las élites: privacidad, seguridad y distancia del ruido mediático.

La vecina más icónica sigue siendo, sin duda, Isabel Preysler. Allí permanece Villa Meona, la residencia que levantó junto a Miguel Boyer y que durante años fue escenario de algunas de las imágenes más famosas de la familia Preysler. Aunque la casa siempre ha estado rodeada de misterio por la dificultad de acceder a ella y la protección que la rodea, su nombre ha quedado ligado para siempre a Puerta de Hierro. Pero la realidad es que Isabel forma parte de una lista mucho más amplia de residentes ilustres. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en los últimos años es el de José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno y su mujer, Sonsoles Espinosa, eligieron también esta zona madrileña para establecer su residencia, sumando un perfil político a un vecindario tradicionalmente asociado al poder económico y social. Su llegada demuestra que Puerta de Hierro continúa siendo un refugio para quienes han tenido una enorme exposición pública y, precisamente por eso, buscan recuperar una parcela de intimidad en su vida privada.

La política también está representada por Iván Espinosa de los Monteros, otro de los rostros conocidos que apostó por este enclave exclusivo. El exdiputado y antiguo portavoz parlamentario adquirió una vivienda en la urbanización, reforzando la imagen de Puerta de Hierro como uno de los lugares favoritos para quienes forman parte de las esferas de influencia del país.

En el universo más cercano a Isabel Preysler aparece otro apellido imprescindible: Falcó. Tamara Falcó e Íñigo Onieva también escogieron Puerta de Hierro como lugar de residencia, siguiendo una tradición familiar marcada por la búsqueda de espacios amplios, seguridad y discreción. La marquesa de Griñón, uno de los rostros más mediáticos de España, encontró en esta zona el equilibrio perfecto entre estar cerca de Madrid y alejarse del foco constante que acompaña a su vida pública.

El listado de vecinos conocidos se completa con figuras del deporte como Jorge Valdano, histórico futbolista, entrenador y directivo, que también ha estado vinculado a este exclusivo barrio. Su presencia encaja con una larga tradición de deportistas de élite que han elegido Puerta de Hierro por su tranquilidad, sus zonas verdes y la posibilidad de disfrutar de una vida mucho más reservada después de años expuestos ante miles de personas.

La clave del atractivo de esta urbanización está precisamente en su capacidad para reunir perfiles completamente diferentes. En pocas calles conviven una de las familias más famosas de España, un expresidente del Gobierno, una marquesa, un ex futbolista internacional y figuras relacionadas con el mundo empresarial y político. Una mezcla poco habitual que convierte a Puerta de Hierro en uno de los mapas sociales más interesantes de Madrid. Porque el verdadero lujo de este enclave no está únicamente en sus grandes viviendas o sus parcelas millonarias. Lo más exclusivo es aquello que sus residentes más valoran: que, pese a ser conocidos por millones de personas, puedan cerrar la puerta de casa y desaparecer. Puerta de Hierro es el lugar donde los famosos dejan de ser famosos, donde el poder busca discreción y donde Isabel Preysler comparte vecindario con algunos de los nombres más influyentes de España.