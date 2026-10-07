Ayuso publicará el 2 de diciembre su libro de memorias, ‘Íntimo’

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lanzará el 2 de diciembre Íntimo, su libro de memorias en el que repasa momentos de su infancia, vida y carrera profesional, pero también los acontecimientos y las personas que han dado forma al «ideario político» de la dirigente del Partido Popular (PP).

La editorial Planeta, con quien ha construido el libro, ha comunicado que Díaz Ayuso se propone con la publicación una reflexión «sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido».

A través de fotografías e imágenes, «y con el lenguaje directo y franco que la caracteriza», Ayuso hablará de los años que transcurren desde su infancia en el madrileño barrio de Chamberí y en Sotillo de la Adrada, su pueblo, hasta el presente.

La juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de Comunismo o Libertad, el antinacionalismo, la lucha contra el Covid, sus viajes y «sus grandes pasiones como la música, el deporte y la gastronomía» tomarán el protagonismo.

En el mismo, la presidenta hablará de los episodios «dramáticos» que le tocó vivir, como el aborto que sufrió, y también hablará «sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política».

En el fragmento que han publicado, la presidenta madrileña ha afirmado que repasará su «vida al completo». «Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida. El barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego», ha apuntado.