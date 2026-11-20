José Martínez Ruiz, conocido universalmente por el seudónimo de Azorín, fue un escritor, periodista y político español, nacido en Monóvar (Alicante) el 8 de junio de 1873 y fallecido en Madrid el 2 de marzo de 1967. Considerado uno de los principales representantes de la generación del 98, destacó por su capacidad para retratar la vida cotidiana, reflexionar sobre el paso del tiempo y describir los paisajes y las costumbres de España. A lo largo de su trayectoria cultivó la novela, el ensayo, la crítica literaria, la crónica periodística y el teatro.

Entre sus obras más conocidas figuran «La voluntad», «Antonio Azorín» y «Las confesiones de un pequeño filósofo», novelas con importantes elementos autobiográficos. También desarrolló una intensa actividad política y fue diputado a Cortes en cinco ocasiones entre 1907 y 1919. En 1924 ingresó en la Real Academia Española. Durante la Guerra Civil se trasladó a Francia junto a su esposa y regresó a España al terminar el conflicto.

«La vejez es la pérdida de la curiosidad. El viejo es un enfermo sano»

Con esta cita, Azorín plantea una reflexión que relaciona la llegada de la vejez con la desaparición de las ganas de descubrir, aprender y hacerse preguntas. La curiosidad invita a conocer nuevos lugares y personas y encontrar razones para sorprenderse incluso en situaciones aparentemente cotidianas. Cuando esa inquietud desaparece, la vida puede volverse más rutinaria, independientemente de la edad.

Desde esta perspectiva, cumplir años no significa necesariamente dejar de tener inquietudes. Una persona puede mantener intactas sus ganas de aprender a los 80 años, mientras que otra puede perderlas mucho antes. En ocasiones, la vejez se relaciona con la falta de iniciativa o de interés, pero en esta etapa de la vida también se puede mantener la curiosidad y seguir participando activamente en la sociedad, incluso cuando las capacidades físicas empiezan a disminuir.

La segunda parte de la reflexión del escritor alicantino, «el viejo es un enfermo sano», parece sencilla, pero está cargada de significado. Con el paso de los años, pueden aparecer problemas de salud, pero esto no significa que todas las personas mayores estén enfermas ni que deban renunciar a disfrutar de la vida. El bienestar incluye otros aspectos, como las relaciones personales, la estabilidad emocional y la posibilidad de mantener una vida con propósito.

Seguir aprendiendo, cultivar aficiones y cuidar las relaciones son algunas de las formas de conservar esa curiosidad a la que se refería Azorín. No se trata de evitar el paso del tiempo, sino de impedir que los años se conviertan en una razón para dejar de interesarse por la vida. El escritor, que dedicó buena parte de su obra a observar los detalles aparentemente insignificantes de la existencia, encontró en las palabras una manera de detener el tiempo y conservar aquello que muchas veces pasa desapercibido.

Citas de Azorín

«La elegancia es fuerza contenida»

«El viejo es un enfermo sano»

«La sensibilidad levanta una barrera que no puede salvar la inteligencia»

«Sin los escritores, aun los actos más laudables son de un día»

«No hay pueblo español, chico o grande, que no encierre una enseñanza»

«El cine tiene que producir sosiego»

«Si lo pensamos, veremos que muchos de los disgustos que nos sobrevienen lo son por palabras innecesarias»

«La sinceridad cuesta mucho. Creemos muchas veces que somos sinceros y no lo somos»

«Entre todas las alegrías, la absurda es la más alegre; es la alegría de los niños, de los labriegos y de los salvajes; es decir, de todos aquellos seres que están más cerca de la naturaleza que nosotros»

«Lo inacabado tiene un profundo encanto. Esta fuerza rota, este impulso interrumpido, este vuelo detenido, ¿qué hubieran podido ser y adónde hubieran podido llegar?»

«Los hombres de acción, si tuvieran sensibilidad, no serían hombres de acción. No podrían hacer nada. La sensibilidad es el disolvente de la acción»

«¿Y es que saben muchos de los que atacan el motivo por el que atacan? Unas palabras cordiales, un simple apretón de manos, disiparían en el enfurruñado su encono»

«Lo que más ávidamente amamos: lo pintoresco y lo imprevisto»

«No hay más realidad que la imagen ni más vida que la conciencia»

«El no saber las noticias sino muy tarde, cuando hace ya un mes o dos que ha ocurrido el suceso, impregna de prudencia nuestro espíritu y hace que las pasiones no se encrespen»

«Las lecturas que se hacen para saber no son, en realidad, lecturas. Las buenas, las fecundas, las placenteras son las que se hacen sin pensar que vamos a instruirnos»

«Lo contrario de la hipérbole es el trabajo: exactitud, reflexión, precisión. Es difícil hacer del idioma un instrumento exacto y dúctil; y es fácil salir del paso con un superlativo que no dice nada»

«¿Qué sería un escritor sin esa traba que le obliga a sutiles vueltas y revueltas para decir lo que no se puede decir? La técnica literaria sale ganando»