El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha presentado el proyecto de presupuesto municipal para 2027, que asciende a 63.683.532,15 euros, 5,42 millones más que el presupuesto inicial de 2026, lo que representa un incremento del 9,31 %. Las cuentas se articulan en torno a tres ejes —planificación, servicios y futuro—, con el objetivo de reforzar la capacidad municipal, mantener los servicios públicos y ordenar la ejecución de las inversiones.

El presupuesto concentra la mayor parte del gasto en los capítulos de funcionamiento y prestación de servicios. El capítulo I, destinado a personal, alcanza los 17,27 millones de euros y crece un 12,8%, mientras que el capítulo II, de bienes corrientes y servicios, se sitúa en 35,92 millones, un 10,8% más que en 2026. Entre ambos representan el 83,53 % del presupuesto.

«No queremos que el presupuesto se mida únicamente por su cifra. Queremos que se mida por la capacidad de convertir los recursos en servicios, proyectos ejecutables y una gestión municipal más eficaz», ha señalado el alcalde, Vicente Roig.

Servicios cotidianos

El capítulo II sostiene algunos de los principales servicios del funcionamiento diario del municipio. Entre las partidas más relevantes figuran 6,06 millones de euros para la recogida de residuos, 4,05 millones para el tratamiento de residuos, 3,35 millones para las playas y el litoral, 1,76 millones para la limpieza viaria, 1,51 millones para el alcantarillado y 810.000 euros para los parques y jardines.

En materia de personal, el capítulo I incorpora los créditos necesarios para las plazas vacantes y las nuevas dotaciones previstas, además de un programa temporal en materia de Urbanismo. El informe económico-financiero señala que una parte importante del incremento del capítulo se concentra en las retribuciones complementarias del personal funcionario, con 1.156.725,09 euros adicionales respecto a 2026.

La teniente de alcalde y concejala de Economía, Nieves Bonet, ha destacado que «el crecimiento de los capítulos de personal y servicios responde a la necesidad de disponer de capacidad real para tramitar, contratar, inspeccionar y prestar los servicios municipales con garantías».

Inversión: 5,52 millones iniciales y programación diferenciada

El capítulo VI recoge 5.524.042,39 euros de inversión real inicial. El documento presupuestario diferencia esta cifra de las incorporaciones previstas con financiación afectada y de las anualidades futuras, evitando sumar como gasto inicial de 2027 cantidades que corresponden a fuentes de financiación o ejercicios diferentes.

Entre los proyectos con dotación inicial identificada se encuentran la repavimentación en Sant Jordi y sa Carroca, con 1.058.482,75 euros; Can Guerxo, con una anualidad de un millón de euros; la rehabilitación del depósito Promisa, con 794.326,03 euros; la calle del Teulat, con 289.890,18 euros; la biblioteca de Cala de Bou, con 164.442,34 euros; mejoras en instalaciones deportivas por valor de 150.000 euros, y actuaciones en las redes de Sant Josep y Sant Jordi.

Ingresos, prudencia y seguimiento

El estado de ingresos asciende igualmente a 63.683.532,15 euros. La principal variación se produce en el capítulo III, de tasas, precios públicos y otros ingresos, que alcanza los 24,44 millones y aumenta un 21,5 % respecto a 2026. El informe económico-financiero justifica las previsiones a partir de los derechos reconocidos netos, padrones, liquidaciones y ordenanzas fiscales, y mantiene un criterio de prudencia en conceptos de comportamiento irregular, como el ICIO.

Entre las previsiones detalladas en el expediente figuran 8,7 millones de euros por la tasa de residuos, 2 millones por multas de circulación, 2,4 millones por otras multas y sanciones y 1,9 millones vinculados a la legalización extraordinaria derivada de la Ley 7/2024. El informe advierte de que este último ingreso no es recurrente y está afectado a los fines previstos legalmente.

Equilibrio, estabilidad y deuda financiera viva cero

El proyecto se presenta equilibrado, con 63,68 millones de euros tanto en ingresos como en gastos, y genera un ahorro corriente inicial de 3.401.354,56 euros. El informe específico de Intervención concluye que, tras los ajustes de contabilidad nacional, el presupuesto presenta una capacidad de financiación de 1.054.873,51 euros y cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El mismo informe concluye, asimismo, que se cumple el límite de deuda, ya que no hay deuda financiera viva prevista a 31 de diciembre de 2027 ni se contemplan nuevas operaciones de crédito. El informe de control permanente previo informa favorablemente el proyecto de presupuesto general para 2027 y señala que se presenta sin déficit inicial.

«Afrontamos 2027 desde una posición de equilibrio y estabilidad, pero con una obligación clara: hacer un seguimiento de los ingresos y convertir el presupuesto en ejecución. Aprobar las cuentas es el inicio del trabajo, no el final», ha añadido Roig.

Voluntad de diálogo para la tramitación

El proyecto deberá someterse ahora a la aprobación inicial del pleno. Desde el equipo de gobierno se ha trasladado la voluntad de mantener el diálogo con los grupos municipales y estudiar propuestas que sean viables, dispongan de financiación y puedan mejorar las cuentas sin alterar su equilibrio presupuestario.

Tras la aprobación inicial, el presupuesto general, sus bases de ejecución y la plantilla de personal deberán exponerse al público durante quince días para la presentación de reclamaciones. En caso de que no se formule ninguna, los acuerdos se considerarán elevados a definitivos.