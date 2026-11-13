Sant Josep estrena patrullas aéreas inteligentes y refuerza la seguridad con nuevas cámaras y pantallas digitales

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia dispone de un nuevo modelo de gestión inteligente de la seguridad y la protección del territorio basado en la incorporación de tecnología de última generación al servicio de la Policía Local y de la ciudadanía.

El proyecto integra tres actuaciones estratégicas: la puesta en marcha del primer ecosistema operativo de patrullas aéreas inteligentes de Europa, la implantación de una nueva red de videovigilancia con inteligencia artificial y la instalación de pantallas digitales informativas en diferentes puntos del municipio.

Las tres actuaciones representan una inversión global de 1.023.725,16 euros, financiada en un 94% con fondos NextGenerationEU, y refuerzan las capacidades operativas de la Policía Local, la protección del territorio, la gestión de la movilidad y la comunicación con la ciudadanía.

Ecosistema de patrullas aéreas inteligentes

La principal actuación es la puesta en marcha del nuevo ecosistema operativo de patrullas aéreas inteligentes, un proyecto pionero que convierte a Sant Josep en el primer municipio de Europa en disponer de una infraestructura permanente de estas características.

El sistema despliega una red de seis patrullas aéreas autónomas distribuidas estratégicamente por el municipio que actuarán como un primer recurso operativo en apoyo de los agentes de la Policía Local.

Estas patrullas permitirán obtener información en tiempo real antes de la llegada de los efectivos terrestres, facilitando una mejor valoración de cada incidencia y una toma de decisiones más rápida y eficaz.

El sistema podrá operar tanto en servicios programados como en situaciones de emergencia y prestará apoyo en actuaciones como la vigilancia preventiva, los accidentes de tráfico, los incendios, la búsqueda de personas desaparecidas, los dispositivos especiales de seguridad, el control de aglomeraciones, la vigilancia medioambiental, la detección de vertidos ilegales, la disciplina urbanística o la protección de los espacios naturales.

El ecosistema está formado por seis bases autónomas distribuidas por diferentes puntos del municipio, desde las que los drones pueden despegar, aterrizar y recargarse automáticamente, con una autonomía de hasta cuarenta minutos por operación. Este despliegue permitirá dar cobertura a más del 90% del término municipal mediante operaciones deslocalizadas.

Todo el sistema será gestionado desde un nuevo centro de control operativo instalado en la Jefatura de la Policía Local, que dispondrá de dos puestos de mando desde los que se coordinarán las misiones y se dará apoyo a los agentes desplegados sobre el terreno.

Además, la plataforma incorpora herramientas avanzadas de análisis inteligente que permitirán seguir evolucionando hacia una gestión basada en datos. En una fase posterior, los agentes también podrán visualizar en tiempo real las imágenes captadas por los drones desde sus dispositivos móviles, mejorando aún más la coordinación de los operativos.

Videovigilancia y control del tráfico

Este ecosistema aéreo se complementa con una nueva red inteligente de videovigilancia y control del tráfico formada por 28 puntos equipados con cámaras fijas de última generación, sistemas de lectura automática de matrículas (ANPR), dos puntos de control semafórico e infraestructuras de comunicación y suministro energético autónomo.

El nuevo sistema permitirá reforzar la prevención de delitos, facilitar la investigación de incidencias, localizar vehículos relacionados con hechos delictivos o administrativos y mejorar la gestión del tráfico y la coordinación de los servicios de emergencia.

Pantallas digitales monoposte

El conjunto del proyecto se completa con la instalación de pantallas digitales LED sobre monoposte en diferentes puntos estratégicos del municipio. Esta nueva red permitirá informar a residentes y visitantes en tiempo real sobre incidencias de tráfico, cortes de circulación, emergencias, avisos meteorológicos o cualquier otra situación que afecte a la movilidad o la seguridad, al tiempo que facilitará la difusión de campañas municipales e información de interés general.

Las pantallas se convertirán así en un canal de comunicación inmediato con la ciudadanía, capaz de actualizar los contenidos de forma centralizada según las necesidades de cada momento.

Las tres actuaciones forman parte de una misma estrategia municipal orientada a modernizar los servicios públicos, incorporar herramientas tecnológicas avanzadas a la gestión de la seguridad y proteger de forma más eficiente el territorio, adaptando los recursos municipales a los nuevos retos derivados de la dispersión geográfica, la presión turística y la necesidad de preservar el entorno natural.

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, destaca que este proyecto «no es simplemente la incorporación de nueva tecnología, sino un cambio de paradigma en la forma de gestionar la seguridad, proteger el territorio y apoyar a nuestros servicios públicos». En este sentido, aseguró que «ponemos la tecnología al servicio de las personas para que nuestra Policía Local y Protección Civil dispongan de más herramientas, puedan actuar con mayor rapidez y eficacia y continúen ofreciendo el mejor servicio posible a la ciudadanía».

Además, quiso poner en valor la colaboración de entidades como IBETEC, Aqualia y Salinera Española, que han cedido espacios para la instalación de algunas de las estaciones del sistema de patrullas aéreas.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Antonio Granados, afirma que «estos tres proyectos ponen la tecnología al servicio de la Policía Local y de la ciudadanía. Nos permitirán disponer de más información, actuar con mayor rapidez y coordinar mejor los operativos para ofrecer una respuesta más eficaz ante cualquier incidencia».

El CEO de Wolf Avionic, Miguel Ángel Burgos Navas, explica que «con este proyecto pionero en Europa, Sant Josep de sa Talaia avanza hacia un nuevo modelo de seguridad pública basado en patrullas aéreas policiales autónomas. Desde WOLF/AVIONIC hemos contribuido a crear un ecosistema operativo con cobertura en todo el municipio, integrando tecnología de vanguardia, estaciones autónomas, drones, centro de control y operación remota para reforzar la vigilancia, la respuesta ante emergencias y la protección del territorio».