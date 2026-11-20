Cuando se piensa en un apagón, lo primero que viene a la cabeza es una linterna o una batería externa, pero Protección Civil de Cataluña incluye otro objeto en el kit de emergencia que recomienda tener en casa: una radio que funcione con pilas o con manivela. Algunos modelos, como una radio de emergencia con paneles solares que se vende en Amazon por 29,95 euros, reúnen además linterna y batería externa en un solo aparato.

La recomendación forma parte de una campaña de la Generalidad de Cataluña para que los ciudadanos puedan abastecerse por sí mismos al menos durante tres días, sin suministros ni ayuda externa, ante situaciones como un apagón eléctrico, una inundación que deje aislada a la población o un confinamiento.

¿Qué debe llevar el kit de emergencia para un apagón?

Aconsejan llenar una mochila con lo esencial para sobrevivir y guardarla cerca de la puerta de casa, por ejemplo en un armario del recibidor. Debe incluir 1,5 litros de agua por persona y día, alimentos que no se estropeen, la medicación habitual y un botiquín básico.

También se recomienda una linterna con pilas de repuesto, una radio con pilas o de manivela, los documentos importantes y dinero en efectivo protegido en una bolsa estanca. Si en casa viven menores, personas mayores u otras con necesidades especiales, conviene sumar lo que requieran, como pañales, determinados medicamentos o alimentos concretos. Lo mismo vale para las mascotas.

Una radio de manivela con panel solar y función de power bank

En el apagón del año pasado, muchos echaron de menos una radio tradicional, de esas que funcionan sin enchufe ni pilas, en lugar de una que, llegado el momento, nadie encuentra o tiene descargada. Un aparato con manivela resuelve ese problema porque no depende de la red eléctrica.

El modelo que se vende en Amazon a 29,95 euros sintoniza emisoras AM y FM y lleva una batería de 2.000 mAh. Puede alimentarse de cuatro maneras: con la manivela, con su panel solar, por cable USB-C o con pilas AAA. Según sus especificaciones, una carga completa permite escuchar la radio hasta 15 horas, y diez minutos de manivela equivalen a unos 88 minutos de FM.

Además integra una linterna LED de 1 W que alumbra durante un máximo de 12 horas, una sirena SOS y una salida USB-A para dar energía al teléfono móvil, de modo que reúne a la vez las funciones de linterna y de power bank. Mide 15 × 7,8 × 6,5 centímetros, un tamaño compacto que facilita guardarla en la mochila del kit. Son datos del fabricante, no medidos de forma independiente.

La campaña: de la actitud pasiva a la activa

La iniciativa fue anunciada por la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que explicó que busca situar la autoprotección y la «corresponsabilidad» de la ciudadanía en el centro, para pasar de una actitud «pasiva» a otra «activa». Subrayó que vivimos en una sociedad con cada vez más riesgos, en referencia al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos.

Parlon insistió en que no se trata de generar alarmismo, sino de fomentar la prevención, y recordó que Protección Civil y los servicios de emergencias impulsan esta cultura de la autoprotección a la vez que activan los planes y los dispositivos de respuesta.

La recomendación coincide con la de la Unión Europea, que también aconseja que los hogares dispongan de un kit de emergencia. La campaña se difunde en medios de comunicación y en la calle.