La usamos a diario para lavarnos, pero pocas veces nos paramos a pensar en lo que se esconde en su interior. La esponja del baño, sobre todo las de malla de plástico o las naturales de lufa, puede convertirse en un auténtico caldo de cultivo de bacterias si no se cuida bien. La buena noticia es que no hace falta tirarla a la primera: los expertos explican que se puede desinfectar con un ingrediente que todos tenemos en casa. Eso sí, con un límite.

Por qué la esponja del baño acumula bacterias

Cuando nos frotamos la piel con la esponja, en ella se quedan atrapadas células muertas y restos de suciedad. Si a eso se le suma que la esponja permanece húmeda dentro de la ducha durante horas, el resultado es el entorno perfecto para que crezcan bacterias, moho e incluso levaduras. Como explica la dermatóloga Melissa Piliang, de la Cleveland Clinic, por eso es importante mantenerla limpia, cambiarla con regularidad y no frotar la piel con demasiada fuerza.

El riesgo no es solo una cuestión de higiene. El especialista en enfermedades infecciosas de la Cleveland Clinic Donald Dumford advierte de que, si se usa una esponja contaminada cuando se tiene una pequeña herida o un corte en la piel, podría producirse una infección. Aunque estos casos son poco frecuentes, conviene no subestimarlos.

Cómo desinfectar la esponja del baño con un ingrediente casero

Los expertos coinciden en que hay que limpiar a fondo la esponja una vez a la semana. Uno de los métodos que recomienda Dumford es sumergirla en una solución de vinagre, un ingrediente casero que casi todos tenemos en la cocina. Otra opción que propone la dermatóloga Melissa Piliang es dejarla en remojo durante cinco minutos en una solución de lejía diluida y después aclararla muy bien. Incluso se puede meter en el lavavajillas.

Sea cual sea el método, el paso clave es el mismo: aclararla bien después y dejar que se seque por completo. Si optas por la lejía, recuerda diluirla siempre en agua y nunca mezclarla con vinagre ni con otros productos de limpieza, porque la combinación puede liberar gases tóxicos.

El truco diario para que la esponja dure más

Más allá de la limpieza semanal, hay un hábito que marca la diferencia: secarla bien después de cada uso. Los expertos recomiendan aclararla, escurrir el exceso de agua y colgarla para que se seque. Lo ideal es no dejarla dentro de la ducha, donde la humedad favorece la proliferación de bacterias, sino en un lugar más ventilado del baño o junto a una ventana.

Cada cuánto hay que cambiar la esponja del baño

Desinfectar la esponja ayuda a mantenerla en buen estado, pero no la hace eterna. Según la Cleveland Clinic, las esponjas naturales de lufa deben cambiarse cada tres o cuatro semanas, mientras que las de plástico pueden durar unos dos meses. Y hay señales que indican que hay que tirarla de inmediato, sin esperar: si aparece moho, si cambia de color o si desprende un olor desagradable que no se va.

Además, los especialistas recomiendan no usarla en zonas sensibles como la cara o los genitales y, si tienes la piel delicada, optar por alternativas más suaves. Las toallitas de tela, por ejemplo, son más fáciles de limpiar y secar, ya que se pueden lavar en la lavadora con regularidad.