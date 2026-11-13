Son las verduras más saludables del otoño-invierno español y poca gente las aprovecha como es debido: 6 recetas increíbles con coles de Bruselas aptas incluso para principiantes

Entre los últimos meses del año y los primeros del siguiente, las coles de Bruselas vuelven a los mercados españoles y, con ellas, el recuerdo vivido de muchas infancias: un plato verdoso, un olor fuerte que llenaba la casa y la obligación de terminarlo. Innegablemente, esa imagen ha perseguido durante décadas a esta noble verdura de la familia de las coles.

Una gran paleta de cocineros insiste en que el resultado de cocinar esta verdura depende casi por completo de un par de decisiones tomadas en los fogones. Por esto mismo, la forma de cocinarlo marca la diferencia. A su vez, en lo que respecta a la salud, los nutricionistas llevan tiempo reivindicando su valor dentro de una dieta de temporada.

Seis recetas con coles de Bruselas aptas para principiantes

Las coles de Bruselas son una de las verduras de temporada más infravaloradas del otoño y el invierno español. Se recogen de finales del verano al inicio de la primavera, con el pico en pleno frío. Pertenecen a la familia de las crucíferas (la misma del brócoli, la coliflor o la lombarda) y aportan alrededor de 40 calorías por cada 100 gramos.

Las propuestas planteadas a continuación comparten una ventaja: ninguna exige técnica avanzada ni utensilios especiales. Todas son para principiantes. Basta con una sartén, una cazuela o el horno, y casi todas están listas en menos de media hora. Inclusive, hay opciones para guarnición y también para plato principal.

1. Coles de Bruselas al ajo

Es la receta más sencilla y la mejor para perder el miedo a esta verdura. El secreto está en un escaldado muy breve, que conserva el color y la textura firme, y en un ajo confitado a fuego suave que perfuma el aceite sin quemarse. Funciona como guarnición y puede dejarse hecha con antelación.

La lista de la compra se reduce a lo básico:

Coles de Bruselas.

Uno o dos dientes de ajo.

Aceite de oliva virgen extra.

Agua y sal.

Opcional: guindilla, pimienta o unos taquitos de jamón ibérico.

Con todo a mano, el proceso apenas lleva diez minutos:

Cocer las coles partidas en agua hirviendo con sal durante solo dos minutos. Pasarlas por agua fría para cortar la cocción y escurrirlas. Dorar el ajo laminado en aceite y bajar el fuego para que se confite sin tostarse. Retirar el exceso de aceite, añadir las coles a la misma sartén y saltear un par de minutos con la especia elegida.

2. Coles de Bruselas guisadas con jamón

Un plato de cuchara de los que reconfortan en invierno y que sale en unos 30 minutos. El sofrito, el jamón y un toque de vino blanco forman una salsa ligera en la que las coles terminan de cocinarse. Con un huevo frito encima, se convierte en una cena completa.

Para dos raciones se necesitan:

300 gramos de coles de Bruselas.

Media cebolla pequeña.

Un diente de ajo.

75 gramos de jamón serrano en taquitos.

Una cucharadita de harina de trigo.

50 mililitros de vino blanco.

150 mililitros de agua.

Dos cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta negra molida.

El orden de los pasos importa para que la salsa espese bien:

Sofreír el ajo y la cebolla muy picados con una pizca de sal durante unos cinco minutos. Añadir el jamón con un poco de pimienta y cocinar dos minutos más. Incorporar la harina, remover un minuto, subir el fuego y verter el vino para que se reduzca. Agregar el agua y, cuando hierva, las coles: entre diez y 15 minutos a fuego medio-bajo, hasta que estén tiernas al pincharlas. Probar antes de rectificar de sal, ya que el jamón aporta bastante.

3. Coles de Bruselas salteadas con beicon

Uno de los acompañamientos más agradecidos para carnes asadas, aunque también funciona como plato ligero. El hervor previo suaviza las coles sin quitarles el punto crujiente, y el beicon aporta un sabor ahumado que contrarresta su amargor. Todo queda listo en menos de 20 minutos.

Los ingredientes para una fuente generosa son:

Un kilo de coles de Bruselas.

Seis lonchas de panceta ahumada.

50 gramos de mantequilla.

Un chorrito de aceite de oliva.

Sal en escamas y pimienta.

Después del hervor, todo se resuelve en una sola sartén:

Hervir las coles cinco minutos, escurrirlas y dejar que se enfríen para que no sigan cocinándose. Saltear el beicon en trocitos con el aceite hasta que quede dorado y crujiente. Añadir las coles con un chorrito de agua, tapar y cocinar cinco minutos a fuego medio. Destapar, subir el fuego, incorporar la mantequilla y dorar dos minutos más. Terminar con la sal en escamas y la pimienta.

4. Coles de Bruselas asadas con manzana y pasas

En esta receta, el horno hace casi todo el trabajo. La mezcla combina el punto amargo de la col con el dulzor de la manzana y las pasas, mientras el vinagre aporta un contrapunto ácido que equilibra el conjunto. Es la opción ideal para quien prefiere no estar pendiente de la sartén.

Para cuatro personas hacen falta:

450 gramos de coles de Bruselas.

Una manzana firme.

50 gramos de pasas.

40 mililitros de vinagre de manzana o de sidra.

30 mililitros de aceite de oliva virgen extra.

Tomillo y sal.

A partir de ahí, solo quedan cuatro pasos:

Precalentar el horno a 190 grados (180 con ventilador). Cortar las coles en cuartos y la manzana en dados. Mezclarlo todo en una fuente, en una sola capa, con las pasas, el tomillo, el vinagre, el aceite y la sal. Hornear entre 25 y 30 minutos, remover a mitad de cocción y añadir un poco de agua si se secan.

5. Coles de Bruselas con mantequilla y salvia

Pocos ingredientes y un resultado propio de restaurante. La técnica combina un marcado en sartén, que dora la parte del corte, con una cocción en agua que deja el interior tierno. La mantequilla aromatizada con salvia llega al final y envuelve cada col.

Para una guarnición de dos personas basta con:

Unas veinte coles de Bruselas.

Aceite de oliva.

Una nuez de mantequilla.

Unas diez hojas de salvia fresca.

Un vaso de agua.

Sal.

La elaboración sigue este orden:

Limpiar las coles y partirlas por la mitad. Marcarlas con el corte hacia abajo en una sartén con aceite caliente. Añadir el vaso de agua y dejar que se evapore por completo. Reservar las coles y, en la misma sartén, dorar la mantequilla con la salvia durante dos minutos. Devolver las coles, mezclar para que se impregnen y salar.

6. Coles de Bruselas con balsámico y granada

Esta combinación, además de ser saludable, suma otra fruta que vive su mejor momento en pleno otoño. El balsámico se reduce hasta formar un glaseado brillante y la granada aporta frescor y color justo antes de servir.

Los ingredientes son pocos y fáciles de encontrar:

Coles de Bruselas.

Aceite de oliva virgen extra.

Un chorro de vinagre balsámico de Módena.

Los granos de media granada.

Sal y pimienta.

Para prepararla, basta con seguir estos pasos:

Partir las coles por la mitad y dorarlas en aceite, primero por el lado del corte, entre ocho y diez minutos. Añadir el vinagre balsámico y dejar que reduzca un minuto hasta que glasee. Salpimentar y pasar a una fuente. Repartir los granos de granada por encima justo antes de servir.

Cabe remarcar que todas estas preparaciones admiten coles congeladas, disponibles todo el año y tan pequeñas que no hace falta cortarlas: en guiso piden unos 15 minutos.

Además, las versiones al ajo o salteadas, aguantan varios días en la nevera, listas para acompañar un filete o una tortilla entre semana.

El error más habitual al cocinar coles de Bruselas

El fallo más repetido es dejarlas hervir demasiado tiempo. Cuando pasan de su punto, los compuestos de azufre se liberan en exceso, la textura se ablanda y el verde se apaga hasta un tono grisáceo.

La solución pasa por cocciones cortas. Nos referimos aquí a un escaldado de dos a cinco minutos, un salteado rápido o el horno, que carameliza sus hojas exteriores.

Y desde luego, la limpieza previa también cuenta. Tras lavarlas bajo el grifo, bastan tres pasos:

Retirar las hojas exteriores dañadas o amarillentas. Recortar un poco la base del tallo, sin pasarse para que no se deshojen. Partirlas por la mitad o en cuartos, según su tamaño, para que se cocinen de forma uniforme.

El papel de las coles de Bruselas en la salud

Su punto fuerte es la vitamina C. En el blog Comida que cuida de Quirónsalud, el nutricionista Luis Castrillo Navarro destaca su alto contenido en este nutriente, clave para proteger a las células frente al daño oxidativo.

Dicho esto, una ración de 100 gramos ronda los 100 miligramos, el doble que la misma cantidad de naranja, y suma fibra, ácido fólico y vitamina K.

A esto se añaden los glucosinolatos, compuestos azufrados típicos de las crucíferas. Estos son los responsables de su ligero amargor y del olor que desprenden al hervirlas demasiado, lo que explica que tanta gente las rechace sin haberlas probado bien cocinadas.